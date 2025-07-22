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واشنطن تسحب 700 عنصر من المارينز نشرتهم في لوس أنجليس (البنتاغون)

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أعلن البنتاغون الاثنين سحب 700 عنصر من مشاة البحرية الأميركية (مارينز) من لوس أنجليس منهيا بذلك انتشارا مثيرا للجدل لهذه القوات في المدينة.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد أمر بإرسال آلاف من الحرس الوطني ومئات من المارينز إلى لوس أنجليس الشهر الماضي للتصدي لاحتجاجات على عمليات توقيف نفذتها سلطات الهجرة الفدرالية، وهي خطوة عارضها مسؤولو المدينة وحاكم كاليفورنيا الديموقراطي غافين نيوسوم.

وقال المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل في بيان إن وزير الدفاع بيت هيغسيث “وجّه بإعادة نشر 700 جندي من مشاة البحرية الذين بعث وجودهم برسالة واضحة مفادها: لن يتم التسامح مع أي خروج على القانون”. 

وأضاف “كان لردهم السريع وانضباطهم الثابت ووجودهم الواضح دور أساسي في إرساء النظام والحفاظ على سيادة القانون”. 

بدورها، أعلنت رئيسة بلدية لوس أنجليس كارين باس على إكس انسحاب عناصر المارينز قائلة إنه “انتصار آخر” للمدينة، وإن وجود القوات كان “انتشارا غير ضروري”.

ويأتي سحب المارينز بعدما أعلن البنتاغون الأسبوع الماضي أن هيغسيث أمر بسحب ألفين من أفراد الحرس الوطني من لوس أنجليس لينخفض حجم انتشار تلك القوات في المدينة إلى النصف تقريبا. 

وأصبحت لوس أنجليس المعروفة بأنها “ملاذ آمن” لمئات آلاف الأشخاص غير الموثّقين، هدفا لإدارة ترامب منذ عودة الرئيس الجمهوري إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير. 

وبعدما أثارت عمليات الدهم التي نفذتها سلطات إنفاذ قوانين الهجرة اضطرابات واحتجاجات الشهر الماضي، أرسل ترامب الحرس الوطني والمارينز لإخماد الاضطرابات التي كانت سلمية في معظمها، وإن شهد بعضها أعمال عنف.

وكانت تلك المرة الأولى منذ العام 1965 التي ينشر فيها رئيس أميركي الحرس الوطني خلافا لإرادة حاكم ولاية.

ود/غد/الح

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