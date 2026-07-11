واشنطن تسعى للحصول على تعهد إيراني بضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز

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واشنطن/القاهرة 11 يوليو تموز (رويترز) – ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن وزير الخارجية الإيراني وصل إلى سلطنة عمان اليوم السبت لبحث الترتيبات المتعلقة بضمان المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز، في وقت تسعى فيه واشنطن إلى الحصول على تعهد علني بحرية الملاحة وتأمين العبور عبر الممر المائي الحيوي.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده وإيران اتفقتا على مواصلة المحادثات على الرغم من تصاعد الأعمال القتالية في الأيام الماضية، لكنه أعلن أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين الجانبين الشهر الماضي انتهى. ولم ترد أي تقارير عن وقوع هجمات أمس الجمعة أو خلال الساعات الأولى من صباح اليوم.

وذكرت وكالة تسنيم للأنباء الإيرانية شبه الرسمية اليوم السبت أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وصل إلى سلطنة عمان التي تضطلع بدور الوساطة لإنهاء الحرب التي زادت من حالة عدم الاستقرار في منطقة الخليج ورفعت الأسعار عالميا منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات جوية على إيران في 28 فبراير شباط.

وأفادت شبكة سي.بي.إس نيوز وشريكتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) بأن نائب الرئيس الأمريكي جيه.دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر صهر ترامب من المتوقع أن يقودوا محادثات مع عراقجي اليوم.

ولم يتسن لرويترز التحقق على نحو مستقل بعد مما ورد في هذه التقارير، والتي لم توضح ما إذا كانت المحادثات ستعقد في سلطنة عمان أو ستجرى عن بعد عبر الإنترنت. ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية في وقت لاحق عن مصدر قوله إنه لن تكون هناك أي مفاوضات ما لم تتراجع الولايات المتحدة عن مواقفها.

* إيران: الولايات المتحدة انتهكت الاتفاق المؤقت

اتهم عراقجي الولايات المتحدة بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار، وذلك بعد أن ألغت واشنطن يوم الثلاثاء الترخيص الذي كان يجيز بيع النفط الخام الإيراني عقب تعرض السفن لهجمات.

وكتب عراقجي على إكس “لا يمكن أن يكون هناك سوى التزام متبادل”.

وكانت ثلاث ناقلات تجارية قطرية وسعودية قد تعرضت لإطلاق نار الأسبوع الماضي، ما دفع الولايات المتحدة إلى استهداف مواقع إيرانية، بينما ردت إيران بشن ضربات على مواقع عسكرية أمريكية في دول خليجية.

ورغم أن طهران لم تعلن مسؤوليتها عن الهجمات على السفن، فإن محللين يرون أنها تلجأ إلى مثل هذه التحركات لتعزيز وضعها في التفاوض.

وقال مسؤولون أمريكيون كبار للصحفيين أمس الجمعة إن إيران أبلغت مسؤولين أمريكيين بأن الهجمات الأحدث على حركة الملاحة في المضيق صدرت عن “جهة غير منضبطة داخل منظومتها”، في تصريحات بدت وكأنها تهدف إلى تهدئة التوتر.

وأثار التصعيد مزيدا من الشكوك بشأن مستقبل الاتفاق المؤقت الرامي إلى إنهاء الصراع، كما دفع أسعار النفط إلى الارتفاع، وهي قضية ذات حساسية سياسية بالنسبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبيل انتخابات الكونجرس المقررة في نوفمبر تشرين الثاني.

وكتب ترامب على منصته تروث سوشال “طلبت منا الجمهورية الإسلامية الإيرانية مواصلة ‘المحادثات’. وقد وافقنا على ذلك، لكن الولايات المتحدة أبلغتهم، بعبارات لا لبس فيها، أن وقف إطلاق النار قد انتهى!”

ونفت إيران صحة ما قاله ترامب. وأفاد التلفزيون الحكومي بأن طهران لم تطلب إجراء محادثات مع الولايات المتحدة وإنما وافقت على استضافة وسيط قطري. وقال مصدر مطلع لرويترز إن مفاوضين قطريين التقوا بمسؤولين في إيران أمس الجمعة بهدف خفض التصعيد ومناقشة قضية مضيق هرمز.

وذكر ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي أنه أصدر أوامر للجيش الأمريكي بالاستعداد لشن ضربات ضد إيران إذا نفذت طهران أو حاولت اغتيال الرئيس.

وكتب “ألف صاروخ جاهزة وفي وضع الإطلاق باتجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وستتبعها آلاف أخرى على الفور، إذا ما نفذت الحكومة الإيرانية تهديدها، الذي تردد صداه في أرجاء عديدة من العالم، باغتيال أو محاولة اغتيال الرئيس الحالي للولايات المتحدة الأمريكية، وهو في هذه الحالة أنا!”.

وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال ووسائل إعلام أمريكية أخرى قبل أيام بأن إسرائيل نقلت معلومات استخباراتية لواشنطن تفيد بأن إيران قد وضعت مؤخرا خطة لاغتيال ترامب.

وفي جنازة الزعيم الأعلى الإيراني الراحل آية الله علي خامنئي يوم الخميس، اكتظت حشود من المشيعين في فناء وحمل بعضهم لافتات مكتوب عليها “سنقتل ترامب”. وقُتل خامنئي في غارة جوية في اليوم الأول من الحرب.

وقال الزعيم الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي في رسالة مكتوبة نشرت عبر حسابه على تيليجرام اليوم إن الثأر لسلفه ووالده “مطلب الأمة” ولابد من تحقيقه.

وأضاف خامنئي في الرسالة “نتعهد بالثأر لدماء القائد الشهيد وجميع شهداء هاتين الحربين من القتلة والمجرمين”.

* مسؤولون أمريكيون يتحدثون عن محادثات بناءة مع إيران

قال مسؤولون أمريكيون كبار أمس الجمعة إن الولايات المتحدة تطالب إيران بالإعلان علنا أنها ستتوقف عن مهاجمة السفن في المضيق، وبضمان بقاء جميع الممرات الملاحية مفتوحة دون فرض أي رسوم عبور في هذا الممر المائي الذي كان يمر عبره نحو 20 بالمئة من إمدادات النفط العالمية قبل اندلاع الحرب.

وخلال الحرب، أبقت إيران المضيق في حكم المغلق، مما أدى إلى احتدام الصدام مع أقوى قوة عسكرية في العالم.

وقال رئيس مركز العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصحة الإيرانية إن 17 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 115 آخرون في الهجمات الأمريكية التي استهدفت ست مدن إيرانية يومي الأربعاء والخميس.

وأكد مسؤولون أمريكيون أن المحادثات بين البلدين شهدت تقدما وكانت بناءة خلال الأيام الماضية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بحسب ما نقلته وسائل إعلام رسمية، إن طهران حذرت من أن أي إخلال من جانب واشنطن بالتزاماتها سيواجه “برد مماثل”.

وكان الاتفاق المؤقت الذي جرى التوصل إليه الشهر الماضي يهدف إلى تمهيد الطريق لإنهاء الصراع بعدما أودى بحياة الآلاف وأثر سلبا على إمدادات الطاقة العالمية وأثار مخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي.

وفي الوقت نفسه، أدى تجدد القتال في الخليج إلى زيادة الضغوط على المستهلكين الأمريكيين. فبعد أسابيع من التراجع المستمر، سجلت أسعار النفط الخام أكبر مكاسب أسبوعية لها في ثمانية أسابيع.

(شاركت في التغطية منة علاء الدين من القاهرة وأحمد الإمام وإيمان أبو حصيرة من دبي وآندرو ميلز من الدوحة وجوناثان سول من لندن – إعداد مروة غريب وشيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة )