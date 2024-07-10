واشنطن تشدد قواعد استيراد الصلب والالمنيوم لمنع الصين من تفادي الرسوم

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كشفت الولايات المتحدة الأربعاء عن تشديد الإجراءات المتعلقة بواردات الصلب والالمنيوم من المكسيك، في إطار مساعيها لمنع السلع الصينية المنشأ من التهرب من دفع رسوم.

وهذه أحدث خطوة تتخذها إدارة الرئيس جو بايدن في الفترة التي تسبق الانتخابات، ضمن سلسلة من الجهود الهادفة للحماية من فائض القدرة الصناعية في الصين، والتي كثيرا ما حذرت واشنطن من أنها قد تؤدي إلى تدفق سلع بأسعار غير عادلة إلى أسواق أخرى.

ولن يستفيد الصلب المستورد من المكسيك من الإعفاء الجمركي إلا إذا تم صهره وصبه في البلد المذكور أو في الولايات المتحدة أو كندا، على ما قالت المستشارة الاقتصادية للبيت الأبيض لايل برينارد. وبخلاف ذلك سيخضع لرسوم بنسبة 25 بالمئة.

وبموجب الإعلان الأخير لبايدن، ستخضع واردات الألمنيوم من المكسيك والتي تحتوي على صهر الألمنيوم الأولي أو المصبوبة في الصين أو بيلاروس أو إيران أو روسيا، لرسوم نسبتها 10 بالمئة.

وستطلب المكسيك من المستوردين تقديم معلومات عن البلدان منشأ المنتجات.

ويضاف هذا إلى زيادة جمركية فرضت مؤخرا على واردات الصلب والألمنيوم من دول لا تربطها معها اتفاقات تجارية.

وتسدّ هذه الإجراءات ثغرة كبيرة فشلت الإدارة السابقة في معالجتها، وتستخدمها دول مثل الصين لتفادي الرسوم الجمركية الأميركية من طريق شحن منتجاتها عبر المكسيك، وفق برينارد.

وقالت أن “الصلب والألمنيوم الصيني الذي يدخل السوق الأميركية عبر المكسيك يتفادى الرسوم الجمركية، ويقوض استثماراتنا ويضر بالعمال الأميركيين في ولايات مثل بنسلفانيا وأوهايو”.

ومع دخول محاولة بايدن للفوز بولاية ثانية مرحلة حرجة، يعمل الرئيس على كسب تأييد الناخبين في ولايات متأرجحة من بينها بنسلفانيا.

وقال رئيس تحالف التصنيع الأميركي سكوت بول “يتعين عدم السماح للصين ودول أخرى باستغلال التجارة مع جيراننا لتجنب إنفاذ التجارة الأميركية”.

وأقر مسؤول أميركي كبير بأن الإجراءات الأخيرة “متقدمة”.

وقرابة 90% من حوالى 3,8 ملايين طن من واردات الصلب من المكسيك تم صهرها بالفعل وصبها إما في الولايات المتحدة أو كندا أو المكسيك، حسبما قال مسؤول أميركي طالبا عدم الكشف عن اسمه.

وتأتي الكمية المتبقية من دول من بينها الصين، على ما قال بدون إضافة تفاصيل.

ومن أصل 105,000 طن متري من الألمنيوم الذي مصدره المكسيك، تم صهر أو صب 94% منه في بلدان أميركا الشمالية الثلاثة تلك.

غير أن مسؤولين شددوا على أن انتاج الصين يفوق الطلب المحلي.

وقالت ممثلة التجارة الأميركية كاثرين تاي إن “هذه التدابير المشتركة مع المكسيك ستساعد على ضمان استمرار قطاعي الصلب والألمنيوم لدينا على المدى الطويل”.

وقال وكيل وزارة الخزانة للشؤون الدولية جاي شامبو خلال فعالية في واشنطن، إن جهود الصين لمعالجة مسألة الطاقة الفائضة في بعض القطاعات “يتم عكس” ما يمكن ان تفضي اليه.

وأضاف أن الولايات المتحدة ليست وحدها في محاولة مكافحة التداعيات السلبية الناجمة عن “الممارسات غير المراعية للسوق” من جانب الصين، مشددا على أن واشنطن “ستتصرف، ولن نكون وحدنا”.

في أيار/مايو أعلنت الولايات المتحدة عن زيادة كبيرة في الرسوم الجمركية على واردات من الصين من بينها السيارات الكهربائية وأشباه الموصلات.

بيس/غد/ب ق