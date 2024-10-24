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واشنطن تعبر لإسرائيل عن قلقها بشأن تقارير عن ضربات على الجيش اللبناني

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واشنطن (رويترز) – ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في بيان أن وزير الدفاع لويد أوستن أبلغ نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت في اتصال هاتفي يوم الأربعاء أن واشنطن تشعر بقلق إزاء تقارير عن ضربات على القوات المسلحة اللبنانية مضيفة أنه حث إسرائيل على اتخاذ خطوات لضمان سلامة الجيش اللبناني وبعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان.

وأفاد البيان بأن أوستن عبر أيضا لنظيره الإسرائيلي عن ترحيب واشنطن بنقل مساعدات إنسانية عبر معبر إيريز إلى شمال قطاع غزة مشيرا إلى أنه حث إسرائيل على اتخاذ خطوات لمعالجة الوضع المتردي هناك.

كان الجيش اللبناني قد قال يوم الأحد إن ثلاثة من جنوده قتلوا في غارة إسرائيلية على مركبة عسكرية في جنوب لبنان. واعتذرت إسرائيل، التي تقول إنها تستهدف مسلحي حزب الله اللبناني المدعوم من إيران، وقالت إن جيشها لم يكن يستهدف الجيش اللبناني.

وتقول بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان إن قواتها تعرضت أيضا لهجمات إسرائيلية عدة مرات. وشككت إسرائيل في صحة الروايات المتعلقة بهذه الوقائع.

وأرسلت واشنطن خطابا إلى مسؤولين إسرائيليين الأسبوع الماضي تطالبهم فيه باتخاذ تدابير ملموسة لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة، أو مواجهة قيود محتملة على المساعدات العسكرية الأمريكية.

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