واشنطن تفرض زيادة كبيرة في الرسوم على المركبات الكهربائية وسلع صينية أخرى

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فرضت الولايات المتحدة الجمعة زيادات في الرسوم الجمركية على سلع صينية بمليارات الدولارات تصل إلى 100% على المركبات الكهربائية و25% على بطارياتها، على أن تدخل حيز التنفيذ في غضون أسبوعين.

أعلن البيت الأبيض في أيار/مايو عن الزيادة الكبيرة في الرسوم التي تستهدف قطاعات رئيسية بينها المركبات الكهربائية وأشباه الموصلات والبطاريات والألواح الشمسية، ما أثار حفيظة بكين.

تأتي الخطوة قبيل انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر الرئاسية التي يسعى الجمهوريون والديموقراطيون على حد سواء خلالها للتعبير عن موقف متشدد حيال الصين في ظل ازدياد حدة المنافسة بين البلدين.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية كاثرين تاي إن الزيادات النهائية “ستستهدف سياسات وممارسات جمهورية الصين الشعبية الضارة التي تؤثر على العمال والشركات الأميركية”.

وفضلا عن زيادة الرسوم الجمركية اعتبارا من هذا العام، أكّد مكتب الممثلة التجارية الأميركية أيضا أن فرض رسوم نسبتها 50 في المئة على أشباه الموصلات (في زيادة كبيرة عن السابق) سيدخل حيّز التنفيذ عام 2025.

وأفادت تاي بأن رسوما بنسبة 25 في المئة على بطاريات أيونات الليثيوم غير المستخدمة في المركبات الكهربائية ستُطبّق في كانون الثاني/يناير 2026.

اتُّخذت إجراءات زيادة الرسوم الجمركية على منتجات بقيمة 18 مليار دولار تقريبا بعد مراجعة لرسوم فُرضت في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب الذي أعلن عن رسوم على منتجات صينية بقيمة 300 مليار دولار تقريبا.

وتؤثّر الخطوات المتّخذة هذا العام على منتجات كانت مستهدفة أساسا في الرسوم التي فرضها ترامب إضافة إلى منتجات أخرى.

لكن تدابير إدارة بايدن تتجاوز التكنولوجيا المستخدمة في الطاقة النظيفة إذ تشمل أيضا سلعا مثل الرافعات والمنتجات الطبية.

وأفادت تاي بأن الرسوم على رافعات الحاويات ستزداد إلى 25 في المئة هذا العام.

– استثناءات –

لكن القرار النهائي يسمح باستثناءات للرافعات الصينية التي تم طلبها قبل منتصف أيار/مايو، إذا تم تسليمها قبل أيار/مايو 2026.

تفسح خطوة الجمعة المجال لبعض الإعفاءات بالنسبة لمشغّلي الموانئ، نظرا إلى أن الصين تهيمن على القطاع بينما تسعى الولايات المتحدة لإعادة بناء إمكانياتها من أجل إنتاج رافعات الموانئ.

وأما بالنسبة للمعدات الطبية، لفتت الممثلة التجارية الأميركية إلى أن الولايات المتحدة ستزيد الرسوم على الكمامات الطبية إلى 50 في المئة، بعدما بلغت النسبة المقترحة سابقا 25% على الأقل.

لكنها أخّرت بدء فرض الرسوم البالغة 50% حتى العام 2026، لمنح ما يكفي من الوقت للتخلي عن جهات البيع الصينية.

ستؤثّر الرسوم أيضا على منتجات مثل القفّازات الطبية.

ضخّت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أموالا طائلة لدعم قطاعات مثل صناعة أشباه الموصلات والأبحاث، إلى جانب الجهود الرامية لتعزيز الاستثمارات الصديقة للبيئة. وتشعر بالقلق من الصادرات الصينية الزهيدة الثمن.

والجمعة، أعلنت الحكومة الأميركية أيضا أنها ستتحرّك للحد من تزايد شحنات أدنى قيمة تدخل من دون الخضوع لرسوم جمركية، خوفا من دخول المنتجات الصينية إلى أسواقها من دون الرقابة الكافية.

بناء على هذه القاعدة التجارية، تُعفى الشحنات الأجنبية من الرسوم إذا بلغت قيمة البيع بالتجزئة بشكل منصف للسلع المستوردة 800 دولار أو أقل.

بيس/لين/ود