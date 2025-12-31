The Swiss voice in the world since 1935
واشنطن تمنح ترخيصا موقتا لشركة النفط الصربية “ان آي اس” المُدارة من روسيا

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

منحت الولايات المتحدة شركة النفط الصربية “ان آي اس” التي تديرها شركات روسية وتخضع لعقوبات أميركية، ترخيصا موقتا يسمح لها باستئناف الإنتاج حتى 23 كانون الثاني/يناير، بحسب ما أعلنت الأربعاء وزيرة الطاقة الصربية.  

وقالت الوزيرة دوبرافكا دجيدوفيتش هاندانوفيتش عبر حسابها على إنستغرام “حصلت شركة ان آي اس على ترخيص من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (أوفاك) يسمح لها بمواصلة نشاطها حتى 23 كانون الثاني/يناير. ويعني ذلك أن مصفاة بانشيفو ستتمكن من استئناف نشاطها”.

وأضافت “حققنا ما بدا شبه مستحيل. سنحمي أمننا الطاقوي، كما فعلنا حتى الآن”.

بعد تسعة أشهر من التأجيلات المتتالية، فرضت واشنطن في 9 تشرين الأول/أكتوبر عقوبات على شركة “ان آي اس” وهي كبرى شركات النفط الصربية وتملك حوالى 20 بالمئة من محطّات الوقود في البلد وتزوّده بحوالى 80 بالمئة من إجمالي استهلاكه للوقود وتشغّل المصفاة الوحيدة فيه. 

وتملك شركتا “غازبروم” و”إنتليجنس” الروسيتان 56 بالمئة من الحصص في “ان آي اس”.

وتطالب واشنطن لرفع عقوباتها بانسحاب الشركتين الروسيتين من رأس المال في “ان آي اس”.

وأُجبرت مصفاة الشركة في بانشيفو، قرب بلغراد، على إيقاف الإنتاج في مطلع كانون الأول/ديسمبر. 

وقبيل إعلان الوزيرة، أكد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه سيتمكن قريبا من الكشف عن “سياسات جديدة استثنائية”. 

في العام 2008، تخلّت صربيا عن 51 بالمئة من الحصص في “ان آي اس” لـ”غازبروم” و”غازبروم نيفت” في مقابل 400 مليون يورو. وما زالت الدولة الصربية تملك حوالى 30 بالمئة من الشركة، في حين توزّع الحصص المتبقية على مساهمين صغار.

أوز/س ح/ود

