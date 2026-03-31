واشنطن تنتقد منظمة التجارة العالمية بعد فشل محادثات الكاميرون

afp_tickers

2دقائق

انتقد الممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير منظمة التجارة العالمية الاثنين بعدما فشلت محادثات عالية المستوى في تمديد الحظر المفروض منذ سنوات على الرسوم الجمركية المرتبطة بالتجارة الإلكترونية.

وقال غرير في بيان “لطالما شككت في مدى قيمة منظمة التجارة العالمية وأثبت مؤتمر هذا الأسبوع بأن هذه المنظمة لن تلعب غير دور محدود في جهود السياسة التجارية العالمية المستقبلية”.

وانتهى المؤتمر الوزاري عالي المستوى لمنظمة التجارة العالمية الذي افتُتح في الكاميرون في 26 آذار/مارس من دون أي اتفاقيات تذكر الاثنين فيما برزت الانقسامات العميقة بين المشاركين بوضوح.

ونتيجة الفشل في الاتفاق على رسوم التجارة الإلكترونية، انقضت الاثنين مهلة الإعفاء الممنوح من المنظمة منذ العام 1998 لعمليات النقل الرقمية العابرة للحدود من الرسوم الجمركية.

لا يعني ذلك بأن الرسوم ستُفرض تلقائيا، لكن الخطوة تسدد ضربة كبيرة للبلدان المتقدّمة وخصوصا الولايات المتحدة.

عُقدت المحادثات على وقع اضطرابات اقتصادية عالمية مرتبطة بحرب الشرق الأوسط وبيئة تجارية مضطربة نتيجة رسوم ترامب الجمركية واسعة النطاق.

وعلى مدى نحو ثلاثة عقود، تفاوض كل اجتماع وزاري لمنظمة التجارة العالمية على تمديد إعفاء عمليات النقل الإلكترونية من الرسوم.

واتّهمت الولايات المتحدة البرازيل وتركيا بعرقلة التمديد أثناء اجتماع الكاميرون.

وقال غرير إن واشنطن ستعمل حاليا “خارج إطار منظمة التجارة العالمية مع جميع الشركاء المهتمين لإتمام الأمر”.

اها/لين/جك