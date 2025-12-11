The Swiss voice in the world since 1935
واشنطن تندد باحتجاز الحوثيين لموظفي سفارتها في اليمن

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

11 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – نددت الولايات المتحدة باستمرار احتجاز الحوثيين لموظفين محليين حاليين وسابقين بسفارتها في اليمن.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيجوت في بيان “تندد الولايات المتحدة باستمرار احتجاز الحوثيين غير القانوني لموظفين محليين حاليين وسابقين لدى البعثة الأمريكية في اليمن”.

وأضاف “اعتقال الحوثيين لهؤلاء الموظفين، والإجراءات الصورية التي تم اتخاذها ضدهم، دليل آخر على أن الحوثيين يعتمدون على استخدام الإرهاب ضد شعبهم وسيلة للبقاء في السلطة”.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

