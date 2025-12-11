واشنطن تندد باحتجاز الحوثيين لموظفي سفارتها في اليمن

11 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – نددت الولايات المتحدة باستمرار احتجاز الحوثيين لموظفين محليين حاليين وسابقين بسفارتها في اليمن.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيجوت في بيان “تندد الولايات المتحدة باستمرار احتجاز الحوثيين غير القانوني لموظفين محليين حاليين وسابقين لدى البعثة الأمريكية في اليمن”.

وأضاف “اعتقال الحوثيين لهؤلاء الموظفين، والإجراءات الصورية التي تم اتخاذها ضدهم، دليل آخر على أن الحوثيين يعتمدون على استخدام الإرهاب ضد شعبهم وسيلة للبقاء في السلطة”.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)