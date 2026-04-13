واشنطن ستبدأ الاثنين حصار الموانئ الإيرانية وطهران تصف الخطوة بـ”القرصنة”

يبدأ الاثنين حصار أعلنت الولايات المتحدة نيتها فرضه على الموانئ الإيرانية بعد فشل المفاوضات بينهما في إسلام آباد، في إجراء وصفته طهران بأنه “قرصنة”.

ويبدأ الحصار، وفق واشنطن، عند الساعة 14,00 بتوقيت غرينيتش من يوم الاثنين، ويطال كل السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو المُبحرة منها، في ما يرفع مجددا أسعار النفط في العالم ويثير بشكل خاص قلق الصين.

وأعلنت القوات المسلحة الإيرانية أن الحصار البحري الأميركي المرتقب الاثنين سيكون “غير شرعي” ويرقى إلى “القرصنة”، محذّرة من أن أيا من الموانئ الخليجية لن تكون في مأمن حال تهديد سلامة تلك الإيرانية.

وبعد هدوء في الأيام الأخيرة، عاد سعر برميل النفط ليتجاوز عتبة المئة دولار، إذ قفز برميل خام برنت أكثر من 7%، وبرميل خام تكساس الوسيط أكثر من 8%، عند الساعة 5,00 ت غ.

ويرى مركز “صوفان” للأبحاث في نيويورك أن هدف ترامب من حصار الموانئ الإيرانية هو حرمانها من عائدات صادراتها، وإجبار كبار مستوردي نفطها، ولا سيما الصين، على الضغط عليها لإعادة فتح مضيق هرمز.

ودعت الصين التي تعتمد كثيرا على النفط الإيراني إلى عدم تعطيل حركة الملاحة في المضيق الذي يمر فيه خمس الإنتاج العالمي من النفط والغاز المسال.

وكذلك، دعا وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى فتح المضيق “في أقرب وقت ممكن”.

– انتقادات من الحلفاء –

لكن الحصار الأميركي على الموانئ الإيرانية كان محل انتقاد من حلفاء واشنطن أنفسهم.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الاثنين لشبكة بي بي سي “لا ندعم الحصار”، مضيفا “كنا واضحين بأننا لن نسمح أن ننجر لهذه الحرب”.

وحذّر المستشار الألماني فريدريش ميرتس من أن اقتصاد بلاده سيعاني لمدة طويلة من تداعيات أزمة الطاقة التي تسببت بها حرب الشرق الأوسط، فيما قالت مدريد إن الإجراء الأميركي “لا معنى له”.

وأحيا فشل واشنطن وطهران في التوصل إلى اتفاق بعد أكثر من عشرين ساعة من المفاوضات في إسلام آباد، مخاوف من استئناف الهجمات بعد أكثر من ستة أسابيع أسفرت عن مقتل أكثر من ستة آلاف شخص معظمهم في إيران ولبنان، وعن اضطراب كبير في الاقتصاد العالمي.

ولا يُعرف ما إن كان وقف إطلاق النار الذي أُعلن لمدة أسبوعين سيبقى ساريا حتى موعد انتهائه في 22 نيسان/أبريل، ففيما دعا الوسيط الباكستاني إلى استمرار الالتزام فيه، لم يصدر عن الطرفين أي موقف حوله.

إلا أن هاكان فيدان أعرب عن قناعته بأن “الجانبين صادقان بشأن وقف إطلاق النار”، مشيرا إلى أنه تواصل مع الأطراف المنخرطة في المفاوضات.

– “على بعد خطوات” –

مع عدم إغلاق الباب أمام إمكان استئناف المفاوضات، تبادلت واشنطن وطهران الاتهامات بشأن المسؤولية عن فشل المفاوضات في إسلام آباد.

فقد حمّل ترامب إيران المسؤولية بسبب رفضها التخلي عن السعي لامتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران. وأضاف أن عودتهم إلى طاولة المفاوضات لا تهمه.

أما إيران، فقالت إنها كانت “على بعد خطوات قليلة” من الاتفاق. وقال وزير الخارجية عباس عراقجي “واجهنا التشدد وتغيير الأهداف والحصار”.

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي تحدث عن “أجواء من الشك وانعدام الثقة”، معتبرا أنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق في جلسة واحدة.

– الحرب مستمرة في لبنان –

في لبنان، حيث دخل حزب الله الحرب في الثاني من آذار/مارس انتقاما لمقتل المرشد الإيراني علي خامنئي، تؤكد إسرائيل أن إطلاق النار سيتواصل.

وأعلن حزب الله الاثنين أنه أطلق صواريخ على بلدتين إسرائيليتين قرب الحدود.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل أربعة أشخاص في غارة إسرائيلية على بلدة معروب في الجنوب. وسقط في لبنان أكثر من ألفي قتيل منذ الثاني من آذار/مارس.

ومن المقرر أن يُعقد الثلاثاء في مقر الخارجية الأميركية أول اجتماع للبحث في الإعلان عن وقف لإطلاق النار وموعد بدء تفاوض بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في فيديو قال إنه مصوّر بين جنوده في جنوب لبنان أن “الحرب متواصلة، بما في ذلك ضمن المنطقة الأمنية في لبنان”.

أما رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، فأكد أن لبنان يسعى للتوصل إلى انسحاب إسرائيلي كامل عبر التفاوض.

بور/خلص/لين