واشنطن ستُساهم بـ20 مليار دولار في قرض مجموعة السبع لكييف

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أعلنت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الثلاثاء أنّ واشنطن ستساهم بمقدار 20 مليار دولار في قرض بقيمة 50 مليار دولار تعهّدت دول مجموعة السبع منحه لأوكرانيا بضمان الفوائد على الأصول الروسية المجمّدة، معربة عن أملها في أن تتمكن كييف من الحصول على هذه الأموال بحلول نهاية العام.

وقالت يلين خلال مؤتمر صحافي “نحن على وشك وضع اللمسات الأخيرة على حصّة أميركا في برنامج القرض هذا وقيمته 50 مليار دولار” والذي تأمل دول مجموعة السبع أن تكون قادرة على “منحه لأوكرانيا بحلول نهاية العام”.

وأضافت خلال هذا اللقاء الذي عقد في إطار الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنعقدة هذا الأسبوع في واشنطن، أنّ الولايات المتحدة “ستساهم بمبلغ يصل إلى 20 مليار دولار في الحزمة المقدّمة من مجموعة السبع والتي تبلغ قيمتها 50 مليار دولار”.

وتوصّل قادة دول مجموعة السبع في حزيران/يونيو إلى اتفاق سياسي على استخدام الفوائد الناتجة عن الأصول الروسية المجمّدة في مؤسساتهم، لضمان قرض بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا.

وسيتم ضمان هذا القرض من خلال الفوائد المستقبلية الناتجة عن الأصول الروسية المجمّدة التي تصل إلى 300 مليار يورو وتدرّ عوائد تصل إلى ثلاثة مليارات يورو سنويا.

وأشارت يلين إلى أنّه “لا يزال هناك القليل من العمل لوضع اللمسات النهائية على التفاصيل”، لافتة إلى أن التعديلات “ضئيلة” وقالت “نحن قريبون جدا من إتمام” العمل.

وفي باريس، قال مصدر في وزارة الاقتصاد الفرنسية الثلاثاء إنّه “حتى الآن، لم يتم التوصل إلى اتفاق” بين دول مجموعة السبع بشأن التفاصيل الفنية لقرض الـ50 مليار دولار.

وأوضح المصدر أنّه “لا يزال يتعيّن القيام بقسط كبير من العمل على المستوى الفني للتوصّل إلى اتفاق” بهذا الشأن، مبديا أمله في أن يتم إقرار هذا الاتفاق يوم الجمعة خلال اجتماع وزراء مالية دول مجموعة السبع.

ويواصل الرئيس السابق دونالد ترامب المرشح للانتخابات في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر، التنديد بالأموال الممنوحة لأوكرانيا من قبل إدارة جو بايدن وكامالا هاريس منافسته الديموقراطية في السباق إلى البيت الأبيض.

وتعهّد المرشح الجمهوري خفض المساعدات المالية الممنوحة للخارج، لتخصيص أموالها للولايات المتحدة.

وأكدت يلين أنّه في إطار القرض الممنوح لأوكرانيا، فإنّ “مصدر تمويله ليس دافعي الضرائب الأميركيين… روسيا (هي التي) تدفع ثمن هذا الدعم، عبر الدخل الناتج عن الأصول التي تمّت تعبئتها، الأصول السيادية الروسية التي تمّت تعبئتها في أوروبا، حيث يوجد مصدر للدفع”.

كذلك، أعلنت يلين عن جولة جديدة من العقوبات “القاسية” على روسيا سيتم إعلان تفاصيلها “الأسبوع المقبل” وستستهدف “وسطاء في دول ثالثة يزوّدون روسيا بمعدّات أساسية لجيشها”.

وقالت “نحن مستمرون في مكافحة التفاف روسيا على العقوبات”.

ومنذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022، فرضت الولايات المتحدة والدول الحليفة آلاف العقوبات على روسيا تستهدف أفرادا وشركات وغيرها من الكيانات.

وتتمحور العقوبات الاقتصادية التي فرضتها وزارة الخزانة، حول تجميد أصول الأشخاص أو الكيانات في الولايات المتحدة، كما تهدف إلى الحد من تبادلاتهم التجارية.

جول/ناش/ود-بم