واشنطن قد تعفي شحنات نفط إيرانية قيد النقل من العقوبات (بيسنت)

قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الخميس إن واشنطن قد ترفع العقوبات عن شحنات نفط إيرانية مخزنة في ناقلات، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة جراء الحرب في الشرق الأوسط.

جاءت تصريحات بيسنت لشبكة “فوكس بيزنس” فيما شهدت أسعار النفط والغاز ارتفاعا جديدا بعد أن ضربت إيران أكبر منشأة للغاز الطبيعي المسال في العالم في قطر وهددت بقصف البنى التحتية للطاقة في المنطقة.

وأضاف أن الحكومة الأميركية قد تلجأ أيضا إلى ضخ كميات إضافية من احتياطاتها النفطية الاستراتيجية.

تسعى إدارة الرئيس دونالد ترامب جاهدة لكبح ارتفاع تكاليف الطاقة في خضم الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران التي بدأت في 28 شباط/فبراير.

وأدت ردود طهران إلى توقف شبه تام للشحن التجاري عبر مضيق هرمز، ما عرقل سلاسل إمداد الطاقة.

كان يمر نحو خُمس النفط الخام العالمي والغاز الطبيعي المسال عبر الممر المائي الحيوي خلال وقت السلم.

وارتفع سعر خام برنت بنسبة 10% في وقت سابق الخميس قبل أن يتراجع إلى زيادة بنسبة 5% عند 112,76 دولارا للبرميل.

وكانت الولايات المتحدة سمحت مؤخرا بشكل موقت ببيع نفط روسي خاضع للعقوبات كان في عرض البحر، مع اتساع نطاق الحرب في الشرق الأوسط.

