واشنطن معلقة على قصف إسرائيل للبنان: الضغط العسكري قد يساعد على الدبلوماسية لكن له مخاطر

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واشنطن (رويترز) – قالت الحكومة الأمريكية تعليقا على القصف الإسرائيلي العنيف على لبنان يوم الأحد إن الضغط العسكري قد يساعد على الدبلوماسية لكنه قد يؤدي أيضا إلى سوء تقدير.

وذكر متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أرسله عبر البريد الإلكتروني “الضغط العسكري قد يساعد في بعض الأحيان على تحقيق الدبلوماسية. وبطبيعة الحال، قد يؤدي الضغط العسكري أيضا إلى سوء تقدير. وقد يؤدي إلى عواقب غير مقصودة”.