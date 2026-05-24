واشنطن وطهران تسعيان لإنجاز اتفاق نهائي لإنهاء الحرب

تسعى الولايات المتحدة وإيران الأحد إلى إبرام اتفاق نهائي بعد الإعلان عن تقدم في محادثاتهما لإنهاء الحرب، مع إشارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أن اتفاقا يشمل فتح مضيق هرمز “قطع شوطا كبيرا”.

وبحسب وسائل إعلام أميركية، سيسمح هذا الاتفاق للسفن بعبور مضيق هرمز، الحيوي للاقتصاد العالمي، كما سيخفف العقوبات المفروضة على إيران. إلا أن قضية البرنامج النووي الإيراني الشائكة ستُؤجل إلى مفاوضات لاحقة.

وذكرت شبكة “سي بي إس نيوز” نقلا عن مصادر مطلعة على المناقشات أن المقترح الأخير يتضمن رفع التجميد عن بعض الأصول الإيرانية في المصارف الأجنبية ومواصلة المفاوضات لمدة 30 يوما إضافية. كما أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” بمعلومات مشابهة بشأن هذا التمديد.

من جانبها، نقلت صحيفة “نيويورك تايمز” عن مسؤولين أميركيين قولهم إن الاتفاق قيد المناقشة لا يحسم مسألة كيفية تخلص إيران من مخزونها من اليورانيوم المخصب، والتي ستكون موضوع جولة أخرى من المفاوضات “في الأسابيع أو الأشهر المقبلة”.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية السبت أن طهران حاليا “في مرحلة إنجاز إطار التفاهم” مع واشنطن.

لكنه أشار إلى أن “هذا التقارب لا يعني بالضرورة أننا سنتوصل والولايات المتحدة لاتفاق على القضايا المهمة”، لافتا إلى أن الملف النووي ليس جزءا من الاتفاق قيد المناقشة “في هذه المرحلة”.

في المقابل، يشمل الاتفاق الذي يجري التداول بشأنه رفع الحصار البحري الذي فرضته الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية، ومسألة مضيق هرمز الاستراتيجي الذي أغلقته إيران بصورة شبه تامة منذ بدء الحرب في 28 شباط/فبراير.

وأثار رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الوسيط في هذه المفاوضات، تكهنات الأحد بشأن حل تدريجي للنزاع، قائلا إنه يأمل في استضافة الجولة المقبلة من المحادثات “قريبا جدا”.

وقد عُقدت جولة أولى من المحادثات لم تُسفر عن أي اتفاق، في إسلام آباد في 11 نيسان/ابريل بين مسؤولين أميركيين وإيرانيين رفيعي المستوى.

– اتصالات مكثفة –

كتب ترامب في رسالة على منصته “تروث سوشال” أن التفاوض “قطع شوطا كبيرا، بانتظار التوصل إلى صيغة نهائية بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية، ودول أخرى عدة”.

وتابع “إضافة إلى عناصر أخرى عدة في الاتفاق، سيتم فتح مضيق هرمز”.

جاء منشوره بعد مكالمة هاتفية مع عدد من قادة دول الخليج، بالإضافة إلى تركيا ومصر والأردن وباكستان.

كما ذكر الرئيس الأميركي أنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في مكالمة “منفصلة” وصفها بأنها كانت جيدة. وقد أفادت وسائل الإعلام الأميركية في الأيام الأخيرة باختلاف في الاستراتيجيات بين دونالد ترامب وحليفه الإسرائيلي، إذ يسعى الأول إلى حل دبلوماسي بينما يفضل الثاني استئناف العمليات العسكرية ضد إيران.

جاء هذا التقارب الظاهر بين الطرفين المتحاربين بعد أسابيع من الجمود والتهديدات.

وفي وقت سابق السبت، قال دونالد ترامب لموقع “أكسيوس” إن فرص توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق بشأن إعادة فتح هرمز أو عدمه “متساوية”.

في اليوم نفسه، وعد كبير المفاوضين الإيرانيين، رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف بردّ “ساحق” إذا استأنفت الولايات المتحدة حربها ضد إيران.

وكان قاليباف قد التقى بقائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في طهران في إطار جهود الوساطة التي تبذلها إسلام آباد.

– “حلول سلمية” –

بعد أكثر من شهر من الحرب التي خلّفت آلاف القتلى وهزّت الاقتصاد العالمي، دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بين إيران والولايات المتحدة في 8 نيسان/ابريل.

وفي الخليج، يعمل الدبلوماسيون على إنجاح المحادثات ومنع استئناف القصف. وخلال اتصال هاتفي مع دونالد ترامب، حثّ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على “تغليب الحلول السلمية”، وفق ما أفاد مكتبه.

وكانت قطر، كغيرها من الدول الخليجية المتحالفة مع الولايات المتحدة، هدفا لغارات إيرانية انتقامية على أراضيها منذ الأيام الأولى للحرب.

هذه الحرب التي لا تحظى بشعبية في الولايات المتحدة، ألحقت ضررا بالغا بالاقتصاد العالمي. قبل اندلاع النزاع، كان خُمس إنتاج العالم من المحروقات يُنقل عبر مضيق هرمز.

وفي إيران، لا يُخفي السكان تعبهم من الوضع. وتقول شهرزاد (39 عاما) التي جرى التواصل معها هاتفيا من باريس “إن حالة +لا حرب ولا سلام+ أسوأ بكثير من الحرب نفسها. لا نستطيع حتى التخطيط لأمر بسيط كالاشتراك في ناد رياضي”.

على الجبهة اللبنانية، ورغم الإعلان عن وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 17 نيسان/أبريل، يُكثّف الجيش الإسرائيلي غاراته وإنذاراته للسكان في جنوب لبنان، وفقد السبت جنديا هو الثاني والعشرون منذ بدء حربه مع حزب الله الموالي لإيران. وفي النبطية الجنوبية، أفاد الدفاع المدني اللبناني الأحد بتدمير مركزه الإقليمي جراء “استهداف مباشر” بغارة إسرائيلية.

