واشنطن وموسكو تعتزمان تشكيل فريقي تفاوض لإنهاء الحرب في أوكرانيا

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أعلنت واشنطن أن الولايات المتحدة وروسيا ستسمّيان فريقين تفاوض رفيعي المستوى من أجل رسم مسار لإنهاء النزاع في أوكرانيا، وذلك عقب اجتماع بين وفدين من القوتين العظميين في الرياض.

وعقد هذا الاجتماع على مستوى وزيري الخارجية، وكان الأبرز بين الطرفين منذ بدء بدء الغزو الروسي لأوكرانيا مطلع عام 2022، وغابت عنه أطراف أساسية معنية مثل كييف والأوروبيين. ولم تصدر عنه مؤشرات بشأن قمة مرتقبة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب.

الا ان الاجتماع لقي انتقاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي طالب من تركيا بمحادثات “عادلة” تشمل أطرافا آخرين، في حين يخشى قادة دول في الاتحاد الأوروبي من أن تؤدي إعادة رسم السياسة الأميركية حيال روسيا في عهد ترامب الى تقديم تنازلات كبيرة لموسكو وإعادة صياغة الترتيبات الأمنية في القارة.

وقرّر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ونظيره الروسي سيرغي لافروف بعد اجتماعهما في الرياض الثلاثاء، تعيين فرق للتفاوض على إنهاء الحرب في أوكرانيا، بحسب الخارجية الأميركية.

وقالت المتحدثة باسمها تامي بروس إن روبيو ولافروف اتفقا على “تعيين فرق رفيعة المستوى للبدء في العمل على مسار لإنهاء الصراع في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن بطريقة دائمة ومستدامة ومقبولة من جميع الأطراف”.

وقال روبيو للصحافيين بعد الاجتماع إن “الهدف هو إنهاء هذا الصراع بطريقة عادلة ودائمة ومقبولة لجميع الأطراف المعنية”، لافتا إلى أن على الاتحاد الأوروبي “الجلوس إلى الطاولة” في المحادثات بشأن أوكرانيا.

وأعرب الوزير الأميركي عن “قناعته” بأنّ روسيا راغبة في الانخراط في “عملية جادة” لإنهاء الحرب.

من جهته، قال لافروف “أعتقد أن المحادثة كانت مفيدة للغاية. لم نستمع فقط بل أنصتنا لبعضنا بعضا، ولدي سبب للاعتقاد بأن الجانب الأميركي فهم موقفنا بشكل أفضل”.

وحددت روسيا بعضا من شروطها لوضع حد للحرب التي تقترب من دخول عامها الثالث، مؤكدة أن وقف القتال غير ممكن من دون البحث في قضايا أمنية أوسع نطاقا على مستوى أوروبا.

وجدد لافروف معارضة بلاده نشر دول حلف شمال الأطلسي الحليفة لأوكرانيا، أي قوات على أراضيها.

وقال للصحافيين إنّ “ظهور قوات من القوات المسلحة من دول حلف شمال الأطلسي، ولكن تحت علم أجنبي أو علم الاتحاد الأوروبي أو تحت أعلام وطنية، لا يغير شيئا في هذا الصدد. هذا أمر غير مقبول بالنسبة إلينا بالطبع”.

من جهته، شدد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف على أن “حلا مستداما وطويل الأمد مستحيل من دون أخذ القضايا الأمنية في القارة في الاعتبار بشكل شامل”.

وأقر بأن لأوكرانيا “الحق” في الانضمام الى الاتحاد الأوروبي، لكن ليس حلف شمال الأطلسي (ناتو). وأوضح “الأمر مختلف تماما عندما يتعلق الأمر بالقضايا الأمنية والتحالفات العسكرية. مقاربتنا مختلفة هنا ومعروفة جيدا”.

ترغب روسيا منذ مدة في إعادة تنظيم البنية الأمنية في القارة الأوروبية وهي تدعو الناتو إلى سحب قواته من بلدان شرق أوروبا. ويرى الكرملين أن غزو أوكرانيا كان هدفه صد التهديد الوجودي الذي يمثله الحلف.

– “من دون أوكرانيا” –

وأكدت الخارجية الأميركية أنّ الوزيرين اتفقا على وضع “آلية تشاور” لحلّ خلافات وتشكيل فرق “رفيعة المستوى” للتفاوض على إنهاء حرب أوكرانيا.

ولقي الاجتماع انتقاد الرئيس الأوكراني الذي يزور تركيا الثلاثاء. وقال زيلينسكي إنّ المحادثات “تجري بين ممثلين لروسيا وممثلين للولايات المتحدة، بشأن أوكرانيا، بشأن أوكرانيا مجددا، ومن دون أوكرانيا”.

ودعا إلى إجراء محادثات “عادلة” تشمل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وتركيا، بينما أرجأ زيارته التي كانت مقررة الى السعودية الأربعاء.

بدوره، رأى نظيره رجب طيب إردوغان أن تركيا التي تربطها علاقات جيدة بطرفي الحرب، ستكون “المضيف المثالي” لأي محادثات لإنهاء النزاع.

وقال في مؤتمر صحافي مشترك في أنقرة مع زيلينسكي إنّ “تركيا ستكون مضيفا مثاليا لمحادثات محتملة بين روسيا وأوكرانيا وأميركيا في المستقبل القريب”.

والمباحثات التي عقدت في الرياض كانت الأولى على هذا المستوى بين واشنطن وموسكو منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير 2022.

وحضر حول طاولة الاجتماع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ومستشار الأمن القومي السعودي مساعد بن محمد العيبان، ومن الجانب الأميركي روبيو ومستشار الأمن القومي مايك والتز والمبعوث الخاص لترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ومن الجانب الروسي لافروف وأوشاكوف، في قصر الدرعية في شمال غرب الرياض.

وأتى الاجتماع بعد ثلاث سنوات من التجميد شبه الكامل للعلاقات، وقبل أسبوع من الذكرى الثالثة لبدء الغزو الروسي لأوكرانيا، في وقت شغلت مكالمة ترامب الهاتفية مع بوتين الأسبوع الماضي الوسط الدبلوماسي.

وأعلن ترامب الأربعاء أنه سيعقد اجتماعه الأول مع بوتين في السعودية.

وأعربت الصين عن أملها في “مشاركة جميع الأطراف والجهات المعنية” في المحادثات الرامية لإنهاء الحرب في أوكرانيا “عندما يحين الأوان”.

وفي الفترة الأخيرة، زادت إدارة ترامب من انتقاداتها لحلفاء الولايات المتحدة الأوروبيين التقليديين.

واجتمع قادة الدول الأوروبية في باريس الاثنين لمناقشة استراتيجيتهم بشأن أوكرانيا، إلا أنهم عبّروا عن انقسامات أيضا في شأن إرسال قوات حفظ سلام.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الثلاثاء بعد اجتماع مع المبعوث الأميركي الخاص لأوكرانيا كيث كيلوغ، إن الاتحاد الأوروبي يريد “التعاون” مع واشنطن من أجل سلام “عادل ودائم” في أوكرانيا.

– جانب اقتصادي –

وتطرقت المباحثات الأميركية الروسية الى الجانب الاقتصادي، علما بأن واشنطن والأطراف الغربية تفرض عقوبات واسعة على موسكو على خلفية الغزو.

وأكد روبيو أنّ العلاقات بين واشنطن وموسكو يمكن أن تزدهر إذا انتهت الحرب في أوكرانيا. وقال للصحافيين “هناك فرص استثنائية للشراكة” مع روسيا، مضيفا أن “المفتاح لفتح تلك الفرص هو إنهاء هذا الصراع”.

وقال لافروف إنّ الوفدين أبديا “اهتماما كبيرا” برفع “الحواجز” الاقتصادية خلال محادثاتهما الثلاثاء، في إشارة إلى العقوبات الغربية.

وأوضح “كان هناك اهتمام كبير بإزالة الحواجز المصطنعة التي تعوق تطوير التعاون الاقتصادي ذي المنفعة المتبادلة” بين البلدين.

لب-هت/ع ش-كام/الح