والا نيوز: ترامب سيرفع الحظر عن تصدير قنابل زنة 2000 رطل لإسرائيل

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واشنطن (رويترز) – ذكر موقع والا نيوز يوم الاثنين نقلا عن السفير الإسرائيلي في واشنطن أن من المتوقع أن يرفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال أيام الحظر الذي فرضته الإدارة السابقة على توريد قنابل زنة 2000 رطل لإسرائيل.

وأضاف السفير مايك هرتسوج في مقابلة مع الموقع أن من المتوقع أيضا أن يلغي ترامب العقوبات التي فرضتها إدارة جو بايدن السابقة على مستوطنين إسرائيليين متهمين بشن هجمات عنيفة على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.