والدة آخر رهينة في غزة: إسرائيل لن تتعافى إلا بعد إعادته

من مايكل يعقوب إسحاقي ورامي أميتشاي

ميتار (إسرائيل) 8 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – قالت والدة آخر رهينة في غزة إن جراح إسرائيل لن تلتئم إلا بعد عودته أو إعادة رفاته، وإن المرحلة التالية من خطة السلام يجب ألا تمضي قدما قبل ذلك.

ورجل الشرطة ران جفيلي واحد من 251 رهينة اقتادتهم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إلى غزة في هجومها على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

وذكرت السلطات الإسرائيلية أنها تعتقد أنه مات، لكن لم يتم العثور على جثته حتى الآن. وتتشبث عائلته بأمل ضعيف في أنه لا يزال على قيد الحياة.

وأردفت والدته طاليك جفيلي تقول لرويترز “إننا في المرحلة الأخيرة وعلينا أن نكون أقوياء، من أجل ران، من أجلنا، من أجل إسرائيل، لا يمكن أن يلتئم جرح بلدنا بدون ران”.

* “نريد أن نشعر به”

تنتشر ملصقات عليها صور ران في شوارع ميتار، مسقط رأسه في جنوب إسرائيل.

وكان ران في منزله يتعافى من كسر في عظمة الترقوة عندما هاجمت حماس. وسرعان ما انضم للقتال ضد مسلحي الحركة الفلسطينية عند تجمع ألوميم السكني بالقرب من غزة.

وقالت والدته إن ران، الذي كان يبلغ من العمر 24 عاما في ذلك الوقت، أصيب بجروح بالغة، وإن السلطات الإسرائيلية قالت إنه لم يعش طويلا بعد نقله إلى غزة.

وأضافت الأم “نريد أن نشعر به، نريد أن يراودنا القليل من الشك في (أنه مات)… قد يكون ذلك مجرد أمنيات”.

* البحث عن ران في غزة

وافقت إسرائيل وحماس على وقف لإطلاق النار في أكتوبر تشرين الأول، ومن ثم هدأت أعمال العنف في غزة لكنها لم تتوقف تماما.

وبموجب الاتفاق المدعوم من الولايات المتحدة، التزمت حماس بإطلاق سراح كل من تبقى من الرهائن مقابل إفراج إسرائيل عن نحو ألفي معتقل وسجين فلسطيني وجثث 360 فلسطينيا.

وفي ذلك الوقت كان لا يزال هناك 48 رهينة في غزة، يعتقد أن 28 منهم لقوا حتفهم. أما الآن، لا يوجد في القطاع إلا ران.

ومن المفترض أن ينتقل الاتفاق بمجرد إعادة كل الرهائن إلى المرحلة التالية التي من المأمول أن تشهد التعامل مع قضايا مثل حكم القطاع في المستقبل وإعادة الإعمار.

وردا على سؤال عن إمكانية أن تمضي إسرائيل قدما في محادثات المرحلة التالية قبل إعادة ران، قالت والدته “مستحيل، لن نسمح بذلك”.

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)