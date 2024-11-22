والدة المعارض المصري علاء عبد الفتاح تحث لندن على التحرك للإفراج عنه

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تؤكد والدة المعارض المصري البريطاني علاء عبد الفتاح المسجون في مصر منذ خمس سنوات أنه “فقد الأمل تماما”، وحثت المرأة المضربة عن الطعام السلطات البريطانية على التحرك للإفراج عنه.

وكان من المقرر إطلاق سراح المدون المعروف المؤيد للديموقراطية والبالغ 43 عاما في 29 أيلول/سبتمبر بعد أن أمضى خمس سنوات في السجن، لكنه لا يزال وراء القضبان، وفق ما توضح والدته ليلى سويف (68 عاما).

احتجاجا على استمرار سجنه، بدأت الناشطة وأستاذة الرياضيات إضرابا عن الطعام قبل 54 يوما.

وتلفت خلال مقابلة في منزل ابنتها في لندن إلى أن بداية الإضراب كانت صعبة، لكنها تشعر الآن بأنها “في حالة طبيعية إلى حد ما” رغم فقدانها الكثير من الوزن.

في 29 أيلول/سبتمبر 2019، أوقفت السلطات المصرية علاء عبد الفتاح بعد مشاركته نصا كتبه شخص آخر يتهم فيه شرطيا بتعذيب أحد السجناء حتى الموت.

وبعد ذلك بعامين، حُكم عليه بالسجن لخمس سنوات بتهمة “نشر معلومات كاذبة”، وذلك في أعقاب محاكمة اعتبرتها والدته “صورية”.

كان ينبغي إطلاق سراحه في نهاية أيلول/سبتمبر باحتساب العامين اللذين قضاهما من الحبس الاحتياطي، لكن السلطات المصرية رفضت أن تأخذهما في الاعتبار كما هي الحال عادة.

وتقول سويف “إذا لم يتم إطلاق سراحه الآن، فلن يتم إطلاق سراحه بعد عامين. وستجد السلطات ذريعة أخرى لإبقائه في السجن”.

وفيما تؤكد أن حالته الصحية وظروف اعتقاله “لائقة”، فإن نجلها “لا يعتقد أنه سيخرج من السجن يوما ما” أو أن “له مستقبلا”.

وتوضح أنها عندما تزوره مرة واحدة في الشهر، لا يُسمح لها بالتحدث معه إلا لمدة 20 دقيقة عبر الهاتف من خلف الزجاج.

وكان علاء عبد الفتاح نفسه “على وشك الموت” عام 2022 أثناء إضرابه عن الطعام، بحسب عائلته.

– “نفوذ” –

علاء عبد الفتاح هو أحد رموز ثورة 2011 التي أطاحت الرئيس الراحل حسني مبارك، ومن أبرز معارضي الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، وقد سجن مرارا منذ عام 2006.

وتؤكد منظمات حقوقية أن في مصر عشرات الآلاف من السجناء السياسيين وهم محتجزون غالبا في ظروف صعبة للغاية.

في عام 2022، حصل عبد الفتاح على الجنسية البريطانية في زنزانته بفضل والدته المولودة في المملكة المتحدة.

وتؤكد ليلى سويف أنها “أكثر تصميما من أي وقت مضى”، وتعتمد على ديفيد لامي الذي تولى حقيبة الخارجية في الحكومة البريطانية في تموز/يوليو الماضي، ومن المقرر أن تلتقيه في 27 تشرين الثاني/نوفمبر للمرة الأولى منذ دخوله الوزارة.

عندما كان في المعارضة، دعا لامي مرارا إلى إطلاق سراح علاء عبد الفتاح.

وتوضح “أتوقع أن يفعل (ديفيد لامي) ما طلبه من الحكومة السابقة”، آملة في “إحراز تقدم ملموس”.

لكنها تضيف “أعرف من تجربتي أن السلطات البريطانية يمكنها أن تترك المسائل معلقة إلى الأبد”.

وترى أن للندن “النفوذ” اللازم للإفراج عن نجلها، إذ إن مصر “ليست إيران أو الصين (…) لا أستطيع أن أصدق أن الحكومة البريطانية ليس لديها القدرة على فعل شيء ما”.

وحذّرت “أطلقوا سراح ابني” وإلا “لن أترككم أنا وبناتي”.

بعد قضاء 54 يوما بدون تناول الطعام، والاكتفاء بشرب الماء والشاي وتناول عقاقير لمعالجة الجفاف ثلاث مرات يوميا، لا تستبعد والدة المدون أن يكون لقاؤها مع ابنها في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر هو الأخير لها.

وتقول “الحلم الوحيد المتبقي لي هو قضاء بضعة أشهر على الأقل معه ومع أخواته وأحفادي، في ظل ظروف عادية”.

وتردف “إذا كان طلبي هذا مبالغا فيه (…) فأرجو ألا يذهب ما أفعله الآن سدى”.

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