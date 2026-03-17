والدة منفّذ هجوم بونداي تتلقى تهديدات بالقتل (محام)

أفاد محامي المتهم بتنفيذ هجوم شاطئ بونداي في أستراليا، والذي أسفر عن مقتل 15 شخصا، أن والدة المتهم تلقت تهديدات بالقتل ورسائل مسيئة، وذلك خلال جلسة أمام المحكمة الاثنين.

ويُتهم نافيد أكرم ووالده ساجد بإطلاق النار على احتفال بعيد الحانوكا (عيد الأنوار اليهودي) على شاطئ في سيدني في كانون الأول/ديسمبر، وقد قُتل ساجد برصاص الشرطة أثناء الهجوم.

ويواجه أكرم تهما بالإرهاب و15 تهمة قتل، إضافة إلى عشرات التهم بالتسبب بجروح بقصد القتل، وزرع متفجرات.

ويسعى المتهم إلى إزالة أسماء وصور والدته وشقيقه وشقيقته، إضافة إلى عنوان منزل العائلة، من التغطيات الإعلامية، بما في ذلك تلك المنشورة عبر الإنترنت، بعد سلسلة من التهديدات طالت أفراد أسرته.

وقال محاميه ريتشارد ويلسون أمام المحكمة إن “المتهم يواجه أخطر وأشهر عمل إرهابي شهدته البلاد على الإطلاق”.

وأضاف أن موجة الحزن والغضب في أستراليا “غير مسبوقة واستثنائية ومفهومة تماما”، مؤكدا أنه “لا يوجد ما يشير إلى أن والدته أو شقيقه أو شقيقته لهم أي علاقة” بالهجوم.

وأشار إلى أن أكرم يُشتبه في أنه حضّر للهجوم في مكان إقامة موقت، وليس في منزل العائلة.

وتابع أكرم جلسة المحكمة عبر رابط فيديو من سجن شديد الحراسة.

وأفادت المحكمة أن والدته، التي لا يمكن الكشف عن هويتها بموجب قرار قضائي موقت، تلقت اتصالا بعد أسبوعين من الهجوم من رجل قال لها: “هل ما زلتِ على قيد الحياة؟”.

كما طرق رجال باب المنزل عند الساعة العاشرة والنصف ليلا خلال الفترة نفسها.

وحذر ويلسون من خطر أن يقدم “منتقمون” على تصعيد الاعتداءات ضد عائلة المتهم، قائلا “في أسوأ الأحوال، هناك خطر أن يُقتل أحدهم أو أكثر”.

