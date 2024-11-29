مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

وتيرة تراجع عدم المساواة بين النساء والرجال في فرنسا “تباطأت بشكل كبير”

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

أظهرت دراسة نشرت الخميس أن وتيرة تراجع عدم المساواة بين النساء والرجال في فرنسا “تباطأت بشكل كبير خلال السنوات العشر الأخيرة” فيما تشكّل الأمومة “العامل الأساسي” في استمرارها.

وأفادت مذكرة لمجلس التحليل الاقتصادي، وهي هيئة بحثية ملحقة برئيس الوزراء، بأن الفجوة في أجور العمل بين الجنسين تضيق منذ 30 عاما، لكنّها لاحظت أن التقدّم “الرئيسي” في هذا المجال تَحقَّقَ بين عامَي 1990 و2010، إذ تقلّص الفارق بنسبة 15 في المئة خلالها، في حين اقتصر التراجع على 5 نقاط بين 2010 و2020.

وأشارت المذكرة إلى أن فجوة أجور العمل بين النساء والرجال “تتجاوز قليلا 30 في المئة”، معللة الفارق بين هذه النسبة وتلك التي يعتمدها المعهد الوطني للإحصاء (24,4 في المئة لعام 2020) بأن المنهجية المتبعة مختلفة، إذ تأخذ في الاعتبار الأشخاص غير العاملين. 

وتعود هذه التفاوتات في الأجور إلى “انخفاض مشاركة المرأة في سوق العمل، وانخفاض ساعات العمل، واستمرار الفروق في الرواتب، حتى في حال تساوي ساعات العمل”، بحسب المذكرة التي أشارت إلى أن الفجوة ترتّب كلفة “بواقع عشر نقاط من الناتج المحلي الإجمالي”.

وقال كاميل لانديس، أحد مؤلفي الدراسة خلال عرض تقديمي للصحافة، إن العوامل الثلاثة، المشاركة وساعات العمل والأجور بالساعة، “تؤدي دورا متساويا تقريبا” بنسبة الثلث لكل منها لتفسير فجوة الدخل.

وشرحت المذكرة أن عدم المساواة “يبدأ في نظام التعليم”، لكنّها رأت أن تأثير الأمومة هو “العامل الرئيسي” في استمرارها.

فعند ولادة الطفل الأول، “يهبط فجأة” دَخْل الأم ثم “يستقر عند مستوى أقل بكثير مع نمو ضئيل جدا”.

وفي السنوات العشر التي تلي ولادة طفلها الأول، ينخفض دَخْل المرأة بنسبة 38 في المئة تقريبا مقارنة بما كانت تكسبه عندما لم تكن بعد أمّا.

فحتى عندما تستمر النساء في العمل، يفضّلن “تغيير وظائفهن، وإيجاد عمل أقرب إلى منازلهن، يكون أكثر مرونة (…)”، بما يؤثر على مداخيلهنّ، وفق ما شرح أحد معدّي التقرير كاميّ لانديه في مؤتمر صحافي.  

في المقابل، لا تشهد الحياة المهنية للرجال أي اضطراب بعد ولادة الأطفال.

وأوصى معدّو التقرير ب”مجموعة من السياسات” لتحسين الوضع، من أبرزها تمديد إجازة الأبوة من 25 يوما إلى عشرة أسابيع من بينها ستة إلزامية.

شل/ب ح/الح

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: زينو زوكّاتيلّي

هل سمعت يومًا شيئًا غريبًا عن سويسرا أثار اهتمامك؟

هل هناك حكاية عن سويسرا أثارت اهتمامك؟ شاركنا وشاركينا بها، فقد نقوم بتسليط الضوء عليها في مقال قادم!

شارك في الحوار
8 إعجاب
8 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

ما هو مستقبل نموذج الحياد السويسري؟

هل يمكن التمسك بالحياد في زمن التكتلات والتوترات الجيوسياسية؟

شارك في الحوار
352 إعجاب
236 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

ما الذي يمكن أن تتعلمه سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية من بعضهما البعض حاليا؟

ما هو رأيك حول كيفية استفادة الجمهوريات الشقيقة السابقة من بعضها البعض؟

شارك في الحوار
105 إعجاب
83 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية