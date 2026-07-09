وثائق: الجيش السوداني يشترط انسحابا كاملا لقوات الدعم السريع من المدن للموافقة على مقترح سلام أمريكي

reuters_tickers

المشاركة

1دقيقة

من خالد عبد العزيز

9 يوليو تموز (رويترز) – أظهرت وثائق اطلعت عليها رويترز أن الجيش السوداني اشترط الانسحاب الكامل لقوات الدعم السريع شبه العسكرية من المدن التي تسيطر عليها من أجل قبول واسع لمقترح أمريكي يهدف إلى إنهاء الحرب الأهلية المستمرة منذ ثلاث سنوات.

وتُظهر الوثائق، التي أكد مسؤولون كبار مضمونها، أن مقترحا أمريكيا طُرح الشهر الماضي دعا الطرفين إلى الموافقة على هدنة إنسانية فورا لمدة 90 يوما، مما يمهد الطريق للتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار وانتقال سلمي بقيادة مدنية نحو الانتخابات.

ووفقا للوثائق، وافقت الحكومة السودانية بقيادة الجيش على معظم بنود المقترح لكنها اعترضت على مسألة الانسحاب المحدود وقالت إن الخطة يجب أن تشمل انسحاب قوات الدعم السريع من جميع المدن التي سيطرت عليها منذ 11 مايو أيار 2023.

(إعداد رحاب علاء للنشرة العربية)