وثائق: دول الخليج طلبت إجراء جلسة طارئة في مجلس حقوق الإنسان

من أوليفيا لو بواديفان وإيما فارج

جنيف 19 مارس آذار (رويترز) – أظهرت وثائق أن دول الخليج طلبت عقد جلسة طارئة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بشأن هجمات إيرانية على أهداف مدنية وبنية تحتية للطاقة في أنحاء الشرق الأوسط.

ووصفت مذكرة دبلوماسية أرسلتها دول الخليج، واطلعت عليها رويترز، الهجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على البحرين والأردن والكويت وسلطنة عمان وقطر والسعودية والإمارات بأنها “تثير قلقا بالغا بالنسبة للسلام والأمن الدوليين”، مع ما يترتب على ذلك من آثار خطيرة على حقوق الإنسان.

وأدى توسيع نطاق الحملة العسكرية الأمريكية الإسرائيلية على إيران، التي دخلت أسبوعها الثالث، إلى رد إيراني واسع النطاق بهجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على بنية تحتية مدنية وأخرى للطاقة في دول الخليج.

وأدى إغلاق طهران لمضيق هرمز وهجماتها على منشآت الطاقة في أنحاء المنطقة إلى ارتفاع أسعار الطاقة وأثار مخاوف من ارتفاع التضخم على مستوى العالم.

وقالت المذكرة الدبلوماسية إن “الهجمات غير المبررة” على دول الخليج، والتي جاءت رغم تأكيد الدول لطهران بأن أراضيها لن تستخدم في شن هجمات ضدها، تتطلب اهتماما فوريا.

وتدين مسودة القرار التي اقترحتها دول الخليج بشدة هذه الهجمات وتدعو إيران إلى الوقف الفوري للهجمات على البنية التحتية المدنية والسفن التجارية في مضيق هرمز، كما تطالب بتعويضات عن الأضرار المدنية وأضرار البنية التحتية والبيئية.

وذكر سيدهارتو رضا سوريوديبورو رئيس المجلس في رسالة أن المجلس تلقى الطلب ويبحث حاليا في تحديد موعد لعقد الجلسة.

(إعداد شيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير سلمى نجم)