وثيقة: الاتحاد الأوروبي يبحث إمكانية تقديم دعم للجنة الوطنية لإدارة غزة
بروكسل 18 فبراير شباط (رويترز) – أظهرت وثيقة لجهاز العمل الخارجي الأوروبي، اطلعت عليها رويترز، أن الاتحاد الأوروبي يدرس إمكانية تقديم الدعم للجنة الوطنية لإدارة غزة.
وذكر الجهاز في الوثيقة التي وُزعت على الدول الأعضاء أمس الثلاثاء “يتواصل الاتحاد الأوروبي مع هياكل الحكم الانتقالي التي تأسست حديثا لغزة”.
وقالت الوثيقة “يدرس الاتحاد الأوروبي أيضا إمكانية تقديم الدعم للجنة الوطنية لإدارة غزة”.
وسيناقش وزراء خارجية الدول الأوروبية الوضع في غزة خلال اجتماع في بروكسل يوم 23 فبراير شباط.
(تغطية صحفية لي لي باير – إعداد رحاب علاء للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)