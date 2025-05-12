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وثيقة: الاتحاد الأوروبي يرى في عدم الاستقرار بسوريا خطرا على أوروبا

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بروكسل (رويترز) – أظهرت وثيقة داخلية في الاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة الإرهاب اطّلعت عليها رويترز أن الوضع في سوريا يمكن أن يشكل مخاطر أمنية بالنسبة لأوروبا.

وحذرت الوثيقة من أن مستوى خطر الإرهاب داخل التكتل الأوروبي لا يزال مرتفعا.

وجاء في الوثيقة أن “الإرهاب والتطرف العنيف يشكلان تهديدا كبيرا للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه. المستوى العام للخطر لا يزال مرتفعا”.

وأضافت “تطورات الوضع الأمني في سوريا يمكن أن تؤدي إلى عودة ظهور الجماعات الجهادية في المنطقة، إما إنطلاقا من الأراضي السورية، تجاه أوروبا على الأرجح، وإما عبر تنشيط الجهاديين في القارة الأوروبية عن بعد”.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية