وثيقة: الاتحاد الأوروبي يقترح مهمة لتقديم المشورة والتدريب للقوات اللبنانية
بروكسل 24 يونيو حزيران (رويترز) – أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز اليوم الأربعاء أن الدائرة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي اقترحت مهمة عسكرية ومدنية مدتها ثلاث سنوات لتقديم المشورة والتدريب للقوات اللبنانية.
ويناقش دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إمكان إرسال مهمة لدعم القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي. وتتطلب أي مهمة من هذا القبيل موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة.
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية- تحرير محمود رضا مراد )