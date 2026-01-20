وثيقة: مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سيعقد جلسة طارئة بشأن إيران

20 يناير كانون الثاني (رويترز) – أظهرت وثيقة اليوم الثلاثاء أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سيعقد جلسة طارئة بشأن إيران خلال الأيام المقبلة.

ويهدف مقدمو مقترح عقد الجلسة إلى مناقشة “العنف المروع” الذي جرى استخدامه ضد المحتجين.

وقال مسؤول إيراني إن السلطات تحققت من مقتل ما لا يقل عن خمسة آلاف شخص في الاحتجاجات التي شهدتها البلاد وتُعد الأكبر بها منذ عام 2022. وأثار العنف تنديدا من جانب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك.

(إعداد مروة غريب للنشرة العربية – تحرير )