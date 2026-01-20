The Swiss voice in the world since 1935
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

وثيقة: مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سيعقد جلسة طارئة بشأن إيران

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

20 يناير كانون الثاني (رويترز) – أظهرت وثيقة اليوم الثلاثاء أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سيعقد جلسة طارئة بشأن إيران خلال الأيام المقبلة.

ويهدف مقدمو مقترح عقد الجلسة إلى مناقشة “العنف المروع” الذي جرى استخدامه ضد المحتجين.

وقال مسؤول إيراني إن السلطات تحققت من مقتل ما لا يقل عن خمسة آلاف شخص في الاحتجاجات التي شهدتها البلاد وتُعد الأكبر بها منذ عام 2022. وأثار العنف تنديدا من جانب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك.

(إعداد مروة غريب للنشرة العربية – تحرير )

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية