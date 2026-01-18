وثيقة: ميثاق مجلس سلام غزة يطلب مليار دولار للعضوية الممتدة

1دقيقة

باريس 18 يناير كانون الثاني (رويترز) – أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز أن مسودة ميثاق مجلس السلام لغزة أرسلتها الإدارة الأمريكية إلى نحو 60 دولة تدعو الأعضاء للمساهمة بمبلغ مليار دولار نقدا إذا رغبوا في تمديد عضويتهم لأكثر من ثلاث سنوات.

وتوضح الوثيقة، التي كانت بلومبيرج أول من كشف عنها، أن “مدة عضوية كل دولة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ سريان هذا الميثاق، قابلة للتجديد من قبل الرئيس”.

وتضيف الوثيقة “لا يسري بند تحديد العضوية بثلاث سنوات على الدول الأعضاء التي تساهم بأكثر من مليار دولار نقدا في مجلس السلام خلال السنة الأولى من نفاذ الميثاق”.

(تغطية صحفية جون أيريش – إعداد رحاب علاء للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز )