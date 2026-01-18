The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

وثيقة: ميثاق مجلس سلام غزة يطلب مليار دولار للعضوية الممتدة

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

باريس 18 يناير كانون الثاني (رويترز) – أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز أن مسودة ميثاق مجلس السلام لغزة أرسلتها الإدارة الأمريكية إلى نحو 60 دولة تدعو الأعضاء للمساهمة بمبلغ مليار دولار نقدا إذا رغبوا في تمديد عضويتهم لأكثر من ثلاث سنوات.

وتوضح الوثيقة، التي كانت بلومبيرج أول من كشف عنها، أن “مدة عضوية كل دولة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ سريان هذا الميثاق، قابلة للتجديد من قبل الرئيس”.

وتضيف الوثيقة “لا يسري بند تحديد العضوية بثلاث سنوات على الدول الأعضاء التي تساهم بأكثر من مليار دولار نقدا في مجلس السلام خلال السنة الأولى من نفاذ الميثاق”.

(تغطية صحفية جون أيريش – إعداد رحاب علاء للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز )

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية