وثيقة: وزير خارجية سوريا سيشارك في مؤتمر بباريس لتنسيق تحرك دولي لدعم بلاده

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باريس (رويترز) – أظهرت وثيقة أن وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني سيحضر مؤتمرا في باريس يوم 13 فبراير شباط يهدف إلى تنسيق التحرك الإقليمي والدولي لدعم المرحلة الانتقالية في بلاده.

وأظهرت الوثيقة التي أرسلت للأطراف المدعوة لحضور المؤتمر واطلعت عليها رويترز أن وزراء خارجية دول من المنطقة منها السعودية وتركيا ولبنان سينضمون إلى شركاء غربيين من بينهم الولايات المتحدة.

كما أشارت إلى أن الاجتماع يهدف إلى تنسيق الجهود لتحقيق انتقال سلمي يضمن سيادة سوريا وأمنها، وكذلك حشد جهود دول الجوار والشركاء الرئيسيين لسوريا لتنسيق المساعدات والدعم الاقتصادي إلى جانب مناقشة العدالة الانتقالية ومكافحة الإفلات من العقاب.

ولم تؤكد وزارة الخارجية الفرنسية بعد حضور الشيباني.