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وثيقة قضائية: الشرطة التركية تعتقل اثنين من الصحفيين البارزين في المعارضة

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أنقرة (رويترز) – أظهرت وثيقة قضائية اطلعت عليها رويترز أن الشرطة التركية اعتقلت اثنين من الصحفيين البارزين في المعارضة في مداهمات نفذتها في وقت مبكر من صباح يوم الخميس في إسطنبول في إطار تحقيق عن اتهامات بالتهديد والابتزاز.

ومعروف أن الصحفيين تيمور سويكان ومراد أجيريل يجريان تقارير استقصائية ويتخذان موقفا منتقدا لسياسات الحكومة ومؤسساتها.

ويعمل الصحفيان في محطة خلق تي.في، وهي قناة إخبارية تنتقد حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وذكرت وثيقة صادرة من المحكمة الجنائية الرابعة في إسطنبول أنها أقرت مذكرة تفتيش وضبط لمسكني الصحفيين مما أجاز مصادرة وفحص أجهزة رقمية منها أجهزة كمبيوتر وأقراص صلبة وهواتف محمولة.

وصدر القرار بناء على طلب مكتب المدعي العام في إسطنبول استنادا إلى تحقيق بموجب مواد من قانون العقوبات تتعلق “بالتهديد” و”الابتزاز”.

وواجه الصحفيان من قبل ضغوطا عبر القضاء بسبب تقاريرهما. كما صدرت لهما عدة كتب بشأن ما يقولان إنها علاقات تربط عصابات مافيا بمؤسسات الدولة.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية