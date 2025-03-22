وثيقة قضائية: رئيس بلدية إسطنبول ينفي تهم الإرهاب الموجهة إليه

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أنقرة (رويترز) – أظهرت وثيقة قضائية اطلعت عليها رويترز يوم السبت أن رئيس بلدية إسطنبول المحتجز أكرم إمام أوغلو نفى تهم الإرهاب الموجهة إليه، وذلك بعد احتجازه يوم الأربعاء على خلفية اتهامه بالفساد والإرهاب.

ونقلت الوثيقة عن إمام أوغلو قوله في معرض دفاعه عن نفسه “أرى اليوم خلال استجوابي أنني وزملائي نواجه اتهامات وافتراءات لا يمكن تصورها”.

إمام أوغلو هو شخصية معارضة بارزة ومنافس محتمل للرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال إمام أوغلو في إشارة مبطنة إلى أردوغان “من الضروري أن تتخلص بلادنا في أسرع وقت ممكن من هذه العقلية التي تعتقد أن من حقها فعل أي شيء لحماية مقعدها”.

ومن المتوقع أن يمثل إمام أوغلو أمام المحكمة في وقت لاحق من يوم السبت لاتخاذ قرار إما بالإفراج عنه أو باستمرار احتجازه انتظارا لمحاكمته.