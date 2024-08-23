ودائع جديدة بقيمة 54 مليار درهم لأجل 3 أشهر في بنوك الإمارات خلال 5 أشهر

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استقطبت البنوك العاملة في الإمارات ودائع جديدة “لأجل 3 أشهر” بقيمة تجاوزت 54 مليار درهم (14 مليار دولار) خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وأظهرت الإحصائيات التي نقلتها وكالة أنباء الإمارات “وام” أن الودائع في البنوك لأجل 3 أشهر سجلت نحو 659,01 مليار درهم في نهاية شهر أيار/مايو الماضي مقارنة بنحو 604,99 مليار درهم في كانون الأول/ديسمبر 2023، بنمو بنسبة 8,9 في المائة.

واستحوذت البنوك الوطنية على نحو 90,9 في المائة من الودائع لأجل ثلاثة أشهر أو ما قيمته 598,9 مليار درهم، فيما وصل نصيب البنوك الأجنبية لنحو 9,1 في المائة أو ما يعادل 60.02 مليار درهم.

أم/