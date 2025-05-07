ورلد سنترال كيتشن توقف أعمالها في غزة بسبب نفاد الإمدادات

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(رويترز) – أعلنت منظمة ورلد سنترال كيتشن في منشور على منصة إكس يوم الأربعاء أنها أوقفت عملها في قطاع غزة بسبب نفاد الإمدادات، مضيفة أن عملها لا يمكن أن يستمر دون الحصول على إذن من إسرائيل لدخول مساعدات.

وقالت المنظمة في منشور على إكس يوم الأربعاء إنه بعد تقديمها أكثر من 130 مليون وجبة و26 مليون رغيف خبز خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية لم تعد تملك الإمدادات اللازمة لطهي الوجبات أو إعداد الخبز في غزة.

تتزايد الضغوط الدولية على إسرائيل لرفع الحصار عن المساعدات الذي فرضته في مارس آذار بعد انهيار وقف إطلاق النار الذي دعمته الولايات المتحدة وأوقف القتال لمدة شهرين.

واتهمت إسرائيل وكالات، منها الأمم المتحدة، بالسماح بوصول كميات كبيرة من المساعدات إلى أيدي مسلحي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، متهمة إياهم بالاستيلاء على الإمدادات المخصصة للمدنيين واستخدامها لصالح قواتها.

أسس الطاهي الشهير خوسيه أندريس ورلد سنترال كيتشن. وتسببت ضربة إسرائيلية في أبريل نيسان 2024 استهدفت قافلة تابعة للمنظمة في مقتل سبعة من موظفي إغاثة. كما قُتل عضو آخر خلال هجوم في نوفمبر تشرين الثاني الماضي. وقالت إسرائيل إنه كان مسلحا.