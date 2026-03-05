The Swiss voice in the world since 1935
وزارة: أكثر من 20 ألف إسرائيلي عادوا و120 ألفا يسعون للعودة منذ الهجوم الجوي الإيراني


تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

القدس 5 مارس آذار (رويترز) – قالت وزارة النقل اليوم الخميس إن أكثر من 20 ألف إسرائيلي عادوا إلى إسرائيل منذ بدء الهجوم الجوي الإيراني الذي اندلع يوم السبت.

وباشرت إسرائيل إعادة فتح مجالها الجوي اليوم الخميس وسمحت لعدد قليل من الرحلات الجوية بالهبوط في مطار بن جوريون الدولي قرب تل أبيب.

وأضافت الوزارة أن هناك 120 ألف إسرائيلي حاليا في الخارج ويرغبون في العودة إلى إسرائيل، مرجحة أن تستغرق عملية إعادتهم من سبعة إلى 10 أيام.

وأوضحت أنها تعمل على توسيع خيارات الوصول والمغادرة جوا وبرا وبحرا.

(إعداد بدور السعودي للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية