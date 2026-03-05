وزارة: أكثر من 20 ألف إسرائيلي عادوا و120 ألفا يسعون للعودة

reuters_tickers

4دقائق

القدس 5 مارس آذار (رويترز) – قالت وزارة النقل الإسرائيلية اليوم الخميس إن أكثر من 20 ألف إسرائيلي عادوا من الخارج منذ بدء الحملة العسكرية على إيران يوم السبت.

وأضافت الوزارة أن هناك 120 ألف إسرائيلي حاليا في الخارج ويرغبون في العودة.

وباشرت إسرائيل إعادة فتح مجالها الجوي اليوم الخميس وسمحت لعدد قليل من الرحلات الجوية بالهبوط في مطار بن جوريون الدولي قرب تل أبيب.

وكان المجال الجوي الإسرائيلي أُغلق يوم السبت مع بدء الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والتي أدت إلى إطلاق إيران وابلا من الصواريخ على إسرائيل، ما أدى إلى تعطل رحلات عشرات الآلاف من المسافرين.

وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن بياناتها تُظهر وجود 120 ألف إسرائيلي في الخارج حاليا يرغبون بالعودة، وأن عملية إعادتهم ستستغرق على الأرجح من سبعة إلى عشرة أيام.

وأفادت سلطة السكان والهجرة الإسرائيلية بأن ما يقرب من 300 ألف إسرائيلي سافروا جوا إلى الخارج خلال الأشهر الثلاثة الماضية مشيرة إلى أن شركات الطيران أكدت أن عشرات الآلاف من المسافرين يسعون للعودة.

وأضافت أنها تعمل على توسيع خيارات الوصول إلى إسرائيل والمغادرة منها جوا وبرا وبحرا.

وعاد معظم الإسرائيليين حتى الآن برا إلى مدينة إيلات المطلة على البحر الأحمر.

وتُسيّر شركات الطيران الإسرائيلية رحلات عودة من مدن أوروبية إلى طابا في مصر والعقبة في الأردن، المجاورتين لإيلات.

وستستمر الرحلات، لكن شركات الطيران الإسرائيلية الأربع، العال وإسرا إير وأركياع وإير حيفا، بدأت بتسيير رحلات إلى تل أبيب. وبينما يُعاد فتح المجال الجوي تدريجيا، يُسمح حاليا فقط بالرحلات القادمة، بمعدل هبوط واحد فقط في الساعة نظرا لإطلاق الصواريخ المتكرر من إيران.

وقالت وزيرة النقل ميري ريجيفر “نبذل قصارى جهدنا لضمان عودة كل إسرائيلي إلى دياره سالما”.

وأضافت “مع إعادة فتح المجال الجوي، بدأت عودة الإسرائيليين إلى إسرائيل، ونواصل العمل على مدار الساعة مع جميع الأطراف لتوسيع خيارات العودة ومغادرة البلاد بما يتوافق مع القيود الأمنية”.

وفي وقت سابق، كانت أولى الطائرات التي وصلت إلى مطار بن جوريون هي رحلات تابعة لشركتي إسرا إير وأركياع قادمة من روما، ورحلة تابعة لشركة العال قادمة من أثينا. ومن المقرر أيضا تسيير رحلات من مدن أخرى في أوروبا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة وآسيا.

وأعلن مطار بن جوريون أن الرحلات المغادرة ستُستأنف يوم الأحد، ولكن في البداية ستقتصر على 50 راكبا لكل رحلة.

وأوقفت شركات الطيران الإسرائيلية بيع التذاكر بين 15 و21 مارس آذار، لإتاحة الفرصة للمسافرين الذين أُلغيت رحلاتهم للعودة إلى وجهاتهم عند إعادة فتح المجال الجوي.

(إعداد بدور السعودي وعبدالحميد مكاوي للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)