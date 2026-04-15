وزارة: ألمانيا ستقدم مساعدات إضافية 23.6 مليون دولار للسودان هذا العام
برلين 15 أبريل نيسان (رويترز) – أعلنت وزارة التنمية الألمانية اليوم الأربعاء أن برلين ستقدم 20 مليون يورو (23.58 مليون دولار) إضافية للسودان هذا العام، مع وجود تعهدات تمويلية أخرى قيد الدراسة حاليا.
وقالت الوزارة في بيان، قبيل انعقاد مؤتمر دولي للمساعدات بشأن السودان في العاصمة الألمانية في وقت لاحق اليوم، إنها قدمت حتى نهاية 2025 مبلغ 155.4 مليون يورو لمشروعات في السودان والدول المجاورة المتضررة من الحرب فيه، وإنها ستزيد هذا المبلغ 20 مليون يورو هذا العام.
(الدولار = 0.8483 يورو)
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)