وزارة: إسرائيل تعتزم ترحيل جريتا تونبري ونشطاء آخرين

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القدس (رويترز) – قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية يوم الثلاثاء إنه جرى نقل الناشطة السويدية جريتا تونبري وغيرها من النشطاء المؤيدين للفلسطينيين لمطار تل أبيب استعدادا لترحيلهم، وذلك بعد أن منعتهم البحرية الإسرائيلية من الوصول إلى غزة.

وصعدت قوات بحرية إسرائيلية في وقت مبكر من يوم الاثنين على متن سفينة مساعدات إنسانية حاولت كسر حصار بحري مفروض منذ سنوات على قطاع غزة واحتجزت طاقمها المكون من 12 شخصا بمن فيهم تونبري.

وسعت السفينة مادلين، التي يُشّغلها تحالف أسطول الحرية المؤيد للفلسطينيين وترفع علم بريطانيا، لتوصيل شحنة مساعدات رمزية إلى غزة في وقت لاحق من يوم الاثنين وزيادة الوعي العالمي بشأن الأزمة الإنسانية في القطاع.

وتم اقتياد السفينة التي ترفع علم بريطانيا إلى ميناء أسدود الإسرائيلي فيما قالت وزارة الخارجية إنه جرى نقل النشطاء ليل الاثنين إلى مطار بن جوريون.

وقالت الوزارة في بيان لها “من المتوقع أن يغادر بعض ركاب يخت ’السيلفي’ (الصورة الذاتية) في غضون الساعات القليلة المقبلة”.

وأضافت “أولئك الذين يرفضون التوقيع على وثائق الترحيل ومغادرة إسرائيل سيتم عرضهم على سلطة قضائية بموجب القانون الإسرائيلي للتصريح بترحيلهم”.

وذكر البيان أيضا أن ممثلين قنصليين من الدول التي ينتمي إليها المسافرون اجتمعوا معهم في المطار.

وكان النشطاء يحملون شحنة صغيرة من المساعدات الإنسانية تشمل الأرز وحليب الأطفال. وقالوا إن نيتهم كانت رفع مستوى الوعي الدولي بشأن الأزمة الإنسانية في غزة التي دمرتها الحرب المستمرة منذ شهور.

ورفضت إسرائيل المهمة باعتبارها حملة دعائية لدعم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس). وقالت وزارة الخارجية إن “الكمية الضئيلة من المساعدات التي كانت على متن السفينة ولم يستهلكها ‭‭‭’‬‬‬المشاهير‭‭‭’‬‬‬ سيتم نقلها إلى غزة عبر قنوات إنسانية حقيقية”.