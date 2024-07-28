وزارة: إيران تحذر من أي “مجازفة إسرائيلية” جديدة في لبنان

reuters_tickers

1دقيقة

دبي (رويترز) – قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في بيان يوم الأحد إن الجمهورية الإسلامية تحذر إسرائيل من أي “مجازفة” جديدة في لبنان.

ويأتي التحذير على خلفية واقعة مرتفعات الجولان.

وذكرت السلطات الإسرائيلية أن 12 شخصا من بينهم أطفال قُتلوا يوم السبت في هجوم صاروخي على ملعب لكرة القدم في هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل.

واتهمت إسرائيل جماعة حزب الله اللبنانية المتحالفة مع إيران بالمسؤولية عن الضربة وتوعدت بتكبيدها ثمنا باهظا. ونفت الجماعة أي مسؤولية لها عن الهجوم.