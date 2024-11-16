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وزارة: إيران تنفي اجتماع مبعوثها لدى الأمم المتحدة مع إيلون ماسك

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(رويترز) – ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء أن طهران نفت يوم السبت “بشكل قاطع” اجتماع مبعوثها لدى الأمم المتحدة مع الملياردير الأمريكي إيلون ماسك في نيويورك.

وقالت الوكالة إن متحدثا باسم وزارة الخارجية الإيرانية “نفى بشكل قاطع الادعاء الذي أثير في بعض وسائل الإعلام الأمريكية حول لقاء إيلون ماسك مع الممثل الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية في نيويورك”، مضيفة أنه أبدى استغرابه من حجم التغطية الإعلامية الأمريكية لهذا الأمر.

كانت صحيفة نيويورك تايمز قد ذكرت يوم الخميس أن ماسك، وهو الآن مستشار للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اجتمع مع مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة يوم الاثنين.

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