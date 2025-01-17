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وزارة: اختطاف إسباني في شمال أفريقيا

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مدريد (رويترز) – قالت وزارة الخارجية الإسبانية يوم الجمعة إن رجلا إسبانيا اختطف في شمال أفريقيا، دون تقديم تفاصيل.

وذكرت صحيفة الباييس أن الرجل اختطفته جماعة إسلامية في جنوب الجزائر ونقل إلى مالي، لكن وزارة الخارجية لم تؤكد هذه المعلومة.

وقال متحدث باسم الوزارة “أكدت عدة مصادر موثوقة أن مواطنا إسبانيا محتجز حاليا رغما عنه في شمال أفريقيا. وتعمل الحكومة بنشاط لاستيضاح جميع الجوانب وحل المسألة”.

وإسبانيا في خضم نزاع بين المغرب والجزائر بشأن الصحراء الغربية، التي كانت تحت سيطرة إسبانيا حتى عام 1975 وتطالب بها الآن المغرب وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر، وتسعى الجبهة إلى استقلالها.

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