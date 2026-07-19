وزارة: الأردن يستدعي القائم بالأعمال الإيراني على خلفية الهجمات “غير المبررة”

المشاركة

1دقيقة

19 يوليو تموز (رويترز) – ذكرت وزارة الخارجية الأردنية في بيان اليوم الأحد أن المملكة استدعت القائم بأعمال سفارة إيران في عمّان على خلفية ما وصفته “باستمرار الاعتداءات الإيرانية الغاشمة وغير المُبرَّرة التي تستهدف أراضي المملكة، والبيانات التحريضية الاستفزازية التي تصدر عن جهات رسمية إيرانية بخصوص المملكة”.

وأعلن الأردن الأسبوع الماضي اعتراض صواريخ إيرانية كانت تحلق فوق أراضيه. وذكرت القوات المسلحة الأردنية اليوم الأحد أنها أسقطت ثلاثة صواريخ إيرانية كانت تستهدف المملكة.

(تغطية صحفية ياسمين غنية – إعداد محمد عطية للنشرة العربية)