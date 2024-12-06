وزارة: الأردن يغلق المعبر الحدودي مع سوريا

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عمان (رويترز) – أعلنت وزارة الداخلية الأردنية يوم الجمعة إغلاق معبر جابر الحدودي، وهو المنفذ الوحيد لعبور الأشخاص والتجارة مع سوريا.

وقال مصدر بالجيش السوري لرويترز إن جماعات مسلحة أطلقت النار على معبر نصيب السوري مع الأردن.

وأضاف المصدر أن مجموعات مسلحة كانت قد تسللت عبر المعبر هاجمت مواقع للجيش السوري المتمركز هناك.

وأفاد بأن عشرات الشاحنات والركاب عالقون الآن بالقرب من المنطقة.

وأكد وزير الداخلية الأردني مازن الفراية أنه سيسمح للأردنيين والشاحنات الأردنية بالعودة عبر المعبر المعروف باسم معبر جابر على الجانب الأردني، بينما “ستمنع حركة المرور للمغادرين إلى الأراضي السورية”.