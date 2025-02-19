وزارة: الإمارات توقع اتفاقات دفاعية بقيمة 2.8 مليار دولار

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دبي (رويترز) – قالت وزارة الدفاع الإماراتية يوم الأربعاء إن مجلس التوازن وقع عشر صفقات محلية ودولية بقيمة إجمالية بلغت 10.18 مليار درهم (2.8 مليار دولار).

وذكرت الوزارة على إكس “مجلس التوازن يعلن عن توقيع 10 صفقات محلية ودولية بقيمة إجمالية بلغت 10.18 مليار درهم، خلال أعمال اليوم الثالث من معرضي آيدكس ونافدكس 2025″، في إشارة إلى معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (آيدكس 2025) ومعرض ومؤتمر الدفاع البحري (نافدكس 2025).

ومجلس التوازن بحسب موقعه الإلكتروني هو مؤسسة حكومية مستقلة تعمل مع وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية في الإمارات، وهو الجهة المسؤولة عن عمليات الاستحواذ الدفاعي والأمني للوزارة والأجهزة الأمنية.

(الدولار = 3.6727 درهم إماراتي )