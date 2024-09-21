وزارة: الغارة الإسرائيلية على بيروت أمس أدت لمقتل 31 شخصا

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بيروت/القدس (رويترز) – قالت وزارة الصحة اللبنانية يوم السبت إن 31 شخصا على الأقل قتلوا في الضربة الجوية الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت يوم الجمعة، بينهم ثلاثة أطفال وسبع نساء، في أعنف ضربة خلال هذا الصراع الممتد منذ عام بين جماعة حزب الله اللبنانية وإسرائيل.

وقال حزب الله ليلة الجمعة إن القياديين إبراهيم عقيل وأحمد وهبي من بين 16 قتيلا من أعضائه.

ويمثل هذا الهجوم تصعيدا حادا في الصراع بين إسرائيل وحزب الله، وضربة أخرى للجماعة المدعومة من إيران بعد هجمات على مدى يومين الأسبوع الماضي بتفجير أجهزة اتصال لاسلكية (بيجر ووكي توكي) يستخدمها أعضاؤها. وارتفع إجمالي عدد القتلى في تلك الهجمات إلى 39 بينما تجاوز عدد المصابين 3000.

ويُعتقد على نطاق واسع أن إسرائيل هي التي نفذت الهجمات بتفجير أجهزة الاتصال لكنها لم تؤكد أو تنف تورطها.

وقال وزير النقل اللبناني علي حمية للصحفيين في موقع الغارة الجوية التي وقعت يوم الجمعة إن 23 شخصا على الأقل ما زالوا في عداد المفقودين.

وأضاف الوزير “العدو الإسرائيلي أخذ المنطقة على حرب”، مشيرا إلى أن وزارة النقل أرسلت آليات ومعدات لمساعدة فرق الإنقاذ في عمليات الحفر بين المباني المنهارة. وقال “عم نشيل أطفال ونساء من تحت الأنقاض”.

وأكد حزب الله مقتل عقيل في بيان بعد منتصف ليلة الجمعة ووصفه بأنه “أحد كبار قادته”.

وقالت الجماعة إن 15 عضوا آخرين قتلوا أيضا، بينهم وهبي، وهو قيادي أشرف على العمليات العسكرية لقوة الرضوان حتى أوائل العام الحالي.

وقال مصدر أمني يوم الجمعة إن الضربة التي وقعت بعد ظهر يوم الجمعة استهدفت مبنى مجاورا لحضانة تضررت من الضربة.

وقال مصدر أمني ثان إن العديد من الصواريخ ضربت بوابة مرآب أحد المباني. ووقع الانفجار في الطوابق السفلى من المبنى خلال اجتماع عقيل مع قادة آخرين بالداخل.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن أهداف إسرائيل واضحة وإن أفعالها تتحدث عن نفسها، وذلك في بيان موجز نقلته وسائل إعلام إسرائيلية مساء يوم الجمعة.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت على منصة إكس “سيستمر تسلسل الإجراءات في المرحلة الجديدة حتى نحقق هدفنا، وهي العودة الآمنة لسكان الشمال إلى منازلهم”.

وكان جالانت قال الأسبوع الماضي إن إسرائيل ستشن مرحلة جديدة من الحرب على الحدود الشمالية.

وترك عشرات الآلاف منازلهم على جانبي الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ أن بدأت جماعة حزب الله إطلاق الصواريخ على إسرائيل فيما تقول إنه تضامن مع الفلسطينيين بالتزامن مع الحرب الدائرة في غزة منذ قرابة عام.

وقال الجيش الإسرائيلي يوم السبت إن المجال الجوي في شمال إسرائيل، من مدينة الخضيرة في الشمال، مغلق أمام الرحلات الجوية الخاصة، إلا أن الإجراء لن يؤثر في الرحلات الجوية الدولية.

وأضاف الجيش “تم تطبيق هذه القيود للحفاظ على أمن الرحلات الجوية وبما يتوافق مع النشاط التشغيلي”.

* “دائرة خطيرة للغاية من العنف”

تجاوز عدد القتلى في لبنان 740 قتيلا منذ أكتوبر تشرين الأول بعد مقتل 70 على الأقل هذا الأسبوع في أنحاء البلاد. والاشتباكات الدائرة حاليا بين إسرائيل وحزب الله هي الأسوأ منذ أن خاض الطرفان حربا في 2006.

وقالت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت إن الهجوم الذي وقع يوم الجمعة في منطقة مكتظة بالسكان في الضاحية الجنوبية لبيروت هو امتداد “لدائرة خطيرة للغاية من العنف سيكون لها عواقب مدمرة. لا بد لذلك أن يتوقف فورا”.

وتلك هي المرة الثانية في أقل من شهرين التي تستهدف فيها إسرائيل قياديا عسكريا كبيرا في حزب الله في بيروت. ففي يوليو تموز قتلت غارة جوية إسرائيلية فؤاد شكر القائد العسكري بالجماعة.

وعلى الرغم من احتواء الصراع الحالي إلى حد كبير في مناطق الجبهة أو بالقرب منها، فإن تصعيد هذا الأسبوع يؤجج مخاوف من احتمال اتساع نطاق الصراع ومن ثم احتدامه.