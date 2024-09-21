وزارة: الغارة الإسرائيلية على بيروت يوم الجمعة قتلت 37 شخصا

reuters_tickers

3دقائق

بيروت/القدس (رويترز) – قالت وزارة الصحة اللبنانية يوم السبت إن 37 شخصا على الأقل قتلوا في الضربة الجوية الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت يوم الجمعة، بينهم ثلاثة أطفال وسبع نساء، في أعنف ضربة خلال هذا الصراع الممتد منذ عام بين جماعة حزب الله اللبنانية وإسرائيل.

وقال حزب الله ليل الجمعة إن القياديين إبراهيم عقيل وأحمد وهبي من بين 16 قتيلا من أعضائه سقطوا في الغارة.

وقال الجيش الإسرائيلي في منشورات على منصة إكس إن الضربة استهدفت تجمعا تحت الأرض لعقيل وقادة كبار في قوة الرضوان، وهي وحدة لقوات النخبة في حزب الله، وإنها “فككت بشكل تام تقريبا” سلسلة القيادة العسكرية في حزب الله.

واستمرت الهجمات العنيفة عبر الحدود يوم السبت، إذ شنت طائرات حربية إسرائيلية بعضا من أعنف عمليات القصف التي نفذتها خلال تبادل إطلاق النار المستمر منذ 11 شهرا في أنحاء جنوب لبنان، كما أعلن حزب الله شن هجمات صاروخية على أهداف عسكرية في شمال إسرائيل.

ويمثل الهجوم الذي وقع يوم الجمعة تصعيدا حادا في الصراع بين إسرائيل وحزب الله، وضربة أخرى للجماعة المدعومة من إيران بعد هجمات على مدى يومين الأسبوع الماضي بتفجير أجهزة اتصال لاسلكية تعرف باسم (البيجر) وأجهزة لاسلكية أخرى (ووكي توكي) يستخدمها أعضاؤها.

وارتفع إجمالي عدد القتلى في تلك الهجمات إلى 39 بينما تجاوز عدد المصابين ثلاثة آلاف.

ويُعتقد على نطاق واسع أن إسرائيل هي التي نفذت الهجمات بتفجير أجهزة الاتصال لكنها لم تؤكد أو تنف تورطها.

وقال وزير النقل اللبناني علي حمية للصحفيين في موقع الغارة الجوية التي وقعت يوم الجمعة إن 23 شخصا على الأقل ما زالوا في عداد المفقودين.

وأضاف الوزير “العدو الإسرائيلي أخذ المنطقة على حرب”.

وأرسلت وزارة النقل آليات ومعدات لمساعدة فرق الإنقاذ في عمليات الحفر بين أنقاض المباني المنهارة.

وتابع حمية “عم نشيل أطفال ونساء من تحت الأنقاض”.