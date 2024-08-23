وزارة: تركيا تستأنف دوريات مشتركة مع روسيا في شمال شرق سوريا

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إسطنبول (رويترز) – قالت وزارة الدفاع التركية يوم الجمعة إن قوات تركية وروسية استأنفت دوريات برية مشتركة بالمركبات المصفحة في شمال شرق سوريا بعد توقفها في العام الماضي لأسباب أمنية.

وأفاد بيان الوزارة أن الدوريات البرية المشتركة استؤنفت يوم الخميس في شمال شرق سوريا بمشاركة أربع مركبات و24 فردا.

ولم تعلق الوزارة على الأسباب الأمنية التي تسببت في توقف هذه الدوريات في أكتوبر تشرين الأول الماضي. وقالت إن الدوريات المشتركة التي أُجريت في المنطقة منذ عام 2019 بلغ إجماليها 344 دورية.

وفي عام 2019، بدأت تركيا وحلفاؤها في المعارضة السورية المسلحة عمليات عسكرية بشمال شرق سوريا أطلق عليها “عملية نبع السلام”، بهدف دحر قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد.

وفي ذلك العام، اتفقت أنقرة وموسكو على تنفيذ دوريات مشتركة في المنطقة بموجب اتفاق أبرمه الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت وزارة الدفاع إن الدوريات البرية المشتركة ستستمر في المستقبل القريب لتوطيد الاستقرار في شمال شرق سوريا وضمان أمن حدود تركيا وإظهار التعاون التركي الروسي في مكافحة الإرهاب.