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وزارة: تصادم سفينتين قبالة سواحل الإمارات وقع نتيجة “سوء تقدير للمسار الملاحي”

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دبي (رويترز) – ذكرت وزارة الطاقة بالإمارات يوم الأربعاء استنادا لمعلومات أولية أن التصادم الذي وقع بين ناقلتي نفط في بحر عمان جاء نتيجة إساءة تقدير من إحدى السفينتين للمسار الملاحي.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات نقلا عن بيان الوزارة “المعلومات الأولية بشأن حادث التصادم العرضي الذي وقع يوم الثلاثاء، بين سفينتين في بحر عمان، على بعد 24 ميلا بحريا من سواحل دولة الإمارات تشير إلى أن الحادث نجم عن سوء تقدير في المسار الملاحي من إحدى السفينتين”.

وتصادمت الناقلتان أدالين وفرانت إيجل واشتعلت فيهما النيران يوم الثلاثاء قرب مضيق هرمز، في وقت تزايد فيه التشويش الإلكتروني بسبب الصراع بين إيران وإسرائيل. ولم يسفر التصادم عن إصابات بين أفراد الطاقمين.

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