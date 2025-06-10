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وزارة: مقتل شقيقين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

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نابلس (الضفة الغربية) (رويترز) – قالت وزارة الصحة الفلسطينية يوم الثلاثاء إن شقيقين قتلا برصاص الجيش الاسرائيلي في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وأضافت الوزارة في بيان أنها تلقت تقريرا عن “استشهاد الشاب نضال عميرة (40 عاما) وخالد عميرة (35 عاما) برصاص الاحتلال في نابلس”.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته بدأت عملية عسكرية في حي القصبة في البلدة القديمة من مدينة نابلس.

وأضاف في بيان أن شخصين حاولا خطف سلاح أحد الجنود المشاركين في العملية مما تسبب في إصابة أحد الجنود بجروح متوسطة وثلاثة بجروح طفيفة فيما تسنى “تحييد” المهاجمين.

وأظهرت لقطات مصورة مشاجرة بين عدد من الجنود وأحد المواطنين تخللها سماع دوي إطلاق نار.

شهدت مدنية نابلس منذ ساعات صباح يوم الثلاثاء اقتحام عشرات الآليات العسكرية للمدينة وتحديدا بلدتها القديمة التي كانت معقلا للجماعات المسلحة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان آخر ” 16 إصابة وصلت إلى مستشفى رفيديا الحكومي منذ الصباح جراء عدوان الاحتلال على نابلس جمعيها بحالة مستقرة”.

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