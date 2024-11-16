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وزارة: مقتل مسعفين اثنين على الأقل في ضربات إسرائيلية على جنوب لبنان

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بيروت (رويترز) – قالت وزارة الصحة اللبنانية إن ضربات إسرائيلية على بلدتين في جنوب لبنان أسفرت عن مقتل اثنين من المسعفين على الأقل في وقت مبكر يوم السبت، مع استمرار القصف الإسرائيلي للضاحية الجنوبية لبيروت لليوم الخامس على التوالي.

وأسفرت الهجمات الجوية عن مقتل أحد المسعفين في بلدة برج رحال في صور بجنوب لبنان. وأدت غارات على فريق إسعاف في بلدة كفر تبنيت إلى مقتل مسعف آخر وإصابة أربعة، إضافة إلى اعتبار اثنين من المسعفين في عداد المفقودين.

وشنت إسرائيل تسع غارات جوية على الأقل على الضاحية الجنوبية لبيروت. ولم تعلن السلطات اللبنانية حتى الآن أعداد القتلى والمصابين جراء تلك الهجمات.

وقال الجيش الإسرائيلي إن هجماته استهدفت بنية تحتية لحزب الله في الضاحية.

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