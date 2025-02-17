وزارة: مقتل 10 جراء انهيار عقار بمحافظة الجيزة بمصر

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القاهرة (رويترز) – أفادت وزارة الصحة المصرية يوم الاثنين بمقتل عشرة أشخاص جراء انهيار عقار سكني بمحافظة الجيزة إلى الجنوب من العاصمة القاهرة.

وذكرت الوزارة أن الحادث الذي وقع بمنطقة كرداسة أسفر أيضا عن إصابة ثلاثة آخرين.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن الوزارة أنها دفعت بعدد كبير من سيارات الإسعاف إلى موقع الانهيار وأن أعمال رفع الأنقاض والبحث عن المصابين لا تزال مستمرة.

ولم تتوفر على الفور المزيد من التفاصيل.