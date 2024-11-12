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وزارة: مقتل 20 شخصا في غارات إسرائيلية على مناطق بجبل لبنان

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بيروت (رويترز) – قالت وزارة الصحة اللبنانية يوم الثلاثاء إن 20 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 13 في غارات جوية إسرائيلية على منطقة جبل لبنان.

وأضافت الوزارة أن ضربة واحدة على بلدة جون في قضاء الشوف بجبل لبنان قتلت 12 شخصا وأصابت ثمانية.

وأفادت بأن ضربة أخرى على بلدة بعلشميه أودت بحياة ثمانية وأصابت خمسة.

والقتال مستمر بين إسرائيل وجماعة حزب الله المدعومة من إيران في لبنان، حيث قصف الجيش الإسرائيلي الضاحية الجنوبية لبيروت بضربات جوية يوم الثلاثاء، في واحدة من أعنف هجماته النهارية حتى الآن على المنطقة التي يسيطر عليها حزب الله.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية