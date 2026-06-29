وزارة: مقتل 3 فلسطينيين بينهم طفل في غارة إسرائيلية على غزة

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القدس 29 يونيو حزيران (رويترز) – قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن الجيش الإسرائيلي قتل ثلاثة فلسطينيين، بينهم طفل، في غارة جوية على وسط القطاع اليوم الاثنين، رغم سريان وقف لإطلاق النار رسميا منذ أكتوبر تشرين الأول.

وأكد مسؤول عسكري إسرائيلي شن الغارة، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وذكرت وزارة الصحة في غزة أن الهجوم وقع نحو الساعة 0930 صباحا بالتوقيت المحلي (0630 بتوقيت جرينتش) في مدينة دير البلح بوسط القطاع والخاضعة لسيطرة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس). وتسيطر إسرائيل على نحو 60 بالمئة من غزة.

وأضافت الوزارة أن 12 فلسطينيا، ثمانية رجال وأربعة أطفال، قتلوا بنيران الجيش الإسرائيلي منذ يوم السبت.

وقال الجيش الإسرائيلي أمس الأحد إنه قتل مسلحا من حركة الجهاد الإسلامي في غزة، مشيرا إلى أنه شارك في خطف مدنيين إسرائيليين خلال هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 الذي أشعل أحدث جولة من الصراع.

وشنت إسرائيل ضربات متكررة على قطاع غزة منذ التوصل إلى وقف لإطلاق النار بوساطة أمريكية مع حركة حماس في أكتوبر تشرين الأول الماضي، وتقول إنها تستهدف مسلحين يشكلون تهديدا لقواتها في القطاع أو شاركوا في هجوم 2023.

وتتهم حماس إسرائيل بانتهاك وقف إطلاق النار، بينما يقول نيكولاي ملادينوف مبعوث مجلس السلام المعين إلى غزة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الطرفين يخرقان الاتفاق.

وتظهر بيانات صادرة عن الجانبين أن 1045 فلسطينيا وأربعة جنود إسرائيليين قتلوا في غزة منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ قبل ثمانية أشهر.

(تغطية صحفية ألكسندر كورنويل – إعداد شيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)